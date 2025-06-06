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博內爾島病態珊瑚礁的幼蟲增多

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ReeFiesta 期間在 RRFB 的 South Klein 苗圃潛水（Max Rouwenhorst）
巨嘴鳥潛水員在 ReeFiesta 期間在 RRFB 的 South Klein 苗圃潛水 (Max Rouwenhorst)

博內爾島珊瑚礁更新基金會 (RRFB) 表示，該基金會利用臨時實驗室培育了超過 236,000 個基因獨特的珊瑚幼蟲，這被認為是加勒比海南部潛水島博內爾島珊瑚修復工作的重大成功。

工作人員和志工利用在博內爾島四個監測點觀察到的槽腦珊瑚產卵事件，將培育的珊瑚重新移植到枯竭的珊瑚礁上。

這項成就代表著“一線希望”， RRFB在此兩年，全球出現了史無前例的珊瑚白化和石珊瑚組織損失疾病 (SCTLD)，許多珊瑚物種因此瀕臨滅絕。

RRFB 的 Lola Salvador 向 Reefiesta 潛水員展示如何在 South Klein 珊瑚苗圃正確清潔珊瑚苗圃樹，與 Toucan Diving（Max Rouwenhorst）合作
RRFB 的 Lola Salvador 在該組織最近舉辦的 ReeFiesta 活動期間與 Toucan Diving 合作，向一名潛水員展示如何在南克萊因珊瑚苗圃清潔珊瑚苗圃樹（Max Rouwenhorst）

該組織表示，由於剩餘的健康蜂群越來越少，而且許多蜂群之間距離太遠，無法自然繁殖，因此野外受精的機會急劇下降。 

這使得促進珊瑚的有性繁殖成為增強恢復力和保護遺傳多樣性的重要工具，研究表明，以這種方式產生的年輕珊瑚對熱壓力具有很強的耐受性。

RRFB 科學官員 Sanne Tuijten 表示：“每一次產卵事件都是提升博內爾島不斷減少的珊瑚種群遺傳多樣性的關鍵且獨特的機會，而這種多樣性會帶來更強的恢復力。”

RRFB 科學官員 Sanne Tuijten 計算培養皿中的珊瑚胚胎數量，以評估受精成功率。
RRFB 科學官員 Sanne Tuijten 計算培養皿中的珊瑚胚胎數量，以評估受精成功率。 

RRFB 表示，有針對性的繁殖可以促進全年的恢復工作，並顯著加速自然恢復。目前，該機構正在為柱狀珊瑚、麋角珊瑚、鹿角珊瑚和其他腦珊瑚等瀕危物種進一步規劃此類工作。 

RRFB 表示，在島上 16 家合作潛水業者和一支志工團隊的幫助下，迄今已在面積超過 65,000 平方米的珊瑚礁中移植了超過 13,000 顆珊瑚。

其珊瑚繁殖計劃是與珊瑚礁修復組織 SECORE International 合作開發的，並得到了當地政府和荷蘭政府的支持。

微小的珊瑚幼蟲在紫外光照射下會發出綠光，因為它們會棲息在星形播種單元上，這是一種用來促進珊瑚幼蟲在珊瑚礁上定居的工具
微小的珊瑚幼蟲在紫外光照射下會發出綠光，因為它們會棲息在星形播種單元上，這是一種用來促進珊瑚幼蟲在珊瑚礁上定居的工具

ReeFiesta 吸引眾多觀眾

同時，200 月 1 日，超過 XNUMX 人齊聚 RRFB 第七屆 ReeFiesta 活動，慶祝世界珊瑚礁保護日。

活動包括在博內爾島和小博內爾島周圍 13 個珊瑚苗圃地點進行珊瑚修復水肺潛水和浮潛之旅，以及由合作潛水中心的教練主持的 RRFB 工作介紹和晚間社交活動。

RRF 博內爾島團隊 (Max Rouwenhorst)
ReeFiesta 的 RRFB 團隊 (Max Rouwenhorst)
Buddy Dive Resort 的潛水員、浮潛者和工作人員（Julian Beccari）
Buddy Dive Resort 的潛水員、浮潛者和工作人員（Julian Beccari）

「看到今年 ReeFiesta 活動的每個人都表現出支持、熱情和共同的目標，真是令人振奮，」RRFB 珊瑚礁修復技術員 Perri Rappaport 說。

“我們特別感謝我們的潛水商店合作夥伴、贊助商以及所有與我們一起下水的人——他們是今年活動如此成功的原因！”

也在 Divernet 上： SECORE 超級珊瑚的耐熱性大幅提升, 博內爾島珊瑚苗圃的新繩索技巧 加勒比海珊瑚死亡, 博內爾 TEK 2024 取得巨大成功

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