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當地人 16 年的奮鬥得到了 MPA 的回報

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馬尾藻躄魚（Lorenzo Mittiga / 海洋圖像庫）
紅樹林中的馬尾藻躄魚（Lorenzo Mittiga/海洋圖像庫）

經過 16 年的努力，波多黎各北部的當地社區終於實現了他們的目標——建立一個新的 200 平方公里以上的海洋保護區 (MPA)。

維加巴哈和馬納蒂水下花園由沿海珊瑚礁、紅樹林和海草床組成，是超過 14 種瀕危物種的家園，其中包括大加勒比海牛。 

該地區還擁有小型漁業和生態旅遊業，社區希望此舉將使其水域繼續成為當地家庭世世代代的豐富食物和收入來源。

（WCS © JP Zegarra）
黃鯛魚（WCS © JP Zegarra）

「這是人民的勝利，」維加巴熱諾斯促進永續環境發展 (VIDAS) 的里卡多·勞雷亞諾 (Ricardo Laureano) 說道。 「這些生態系統滋養我們並維持我們的生活品質。從16年開始，經過2007年的努力才走到這一步。 

“多年來，我們召集鄰居，挨家挨戶敲門，並與地方和國家領導人接觸，強調保護這一保護區的迫切需要。”

怡和 MPA (WCS) 地圖
波多黎各北海岸水下花園 MPA 地圖 (WCS)

這項保育運動由 VIDAS 領導的環保組織聯盟領導，並得到了國際合作夥伴的支持，例如 野生動物保護協會 （WCS），總部位於紐約布朗克斯動物園。 

自 2018 年以來，WCS 與覆蓋大安的列斯群島國家的政府間平台加勒比海生物走廊 (CBC) 合作，推動該地區的海洋保護。 

下一步將是製定 MPA 共同管理計劃：「我們的夢想是讓怡和花園由最了解它的人——當地社區——共同管理，」協會領導人 Mariela Declet-Perez 說。 子孫為自然、適應和永續發展團結起來 （杜納斯）。 

（洛倫佐·米蒂加：海洋圖像庫）
顛倒的仙后座水母 （洛倫佐·米蒂加 / 海洋圖像庫）

「我們的目標是製定共同管理協議，平衡永續資源利用、保護、研究和生態旅遊。這需要時間，但我們致力於支持 VIDAS 和我們的當地合作夥伴，以確保長期成功。

「對於世界各地的其他沿海社區，我們的訊息很明確：永遠不要停止為生態系統而戰，」勞雷亞諾說。

也在 Divernet 上： 結案了嗎？嚴格MPA執法是雙贏的, 索科羅研究希望平息 MPA 批評者的聲音, 紙質公園：“三分之二的 MPAS 無效”, 亞速爾群島宣佈建立歐洲最大的海洋保護區網絡

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