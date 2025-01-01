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MBE 授予環保潛水員 Cunningham

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艾米莉·坎寧安在南極洲
艾米莉·坎寧安在南極洲

2025 年國王新年榮譽名單上另一個與海底世界相關的名字是水肺潛水員艾米麗·坎寧安 (Emily Cunningham)，她因對海洋保護和沿海社區的服務而被任命為 MBE。 

這位來自斯塔福德郡的海洋生物學家在英國和海外「從南極洲到亞馬遜」的海洋保護中發揮了重要作用。 

她領導了兩個開創性的沿海保護項目的開發，獲得了超過 5 萬英鎊的資金；曾在海洋保護協會董事會任職；並管理了一項國家潛水調查計劃，該計劃為英格蘭海洋保護區的指定做出了貢獻。

2020 年，她被評為 全球 30 歲以下 30 歲環保領袖，並於 2023 年贏得了 英國未來女性獎.

隨著 2024 年接近尾聲，坎寧安的名字也出現在 ENDS 報告中 電源列表 「由同事、客戶和競爭對手提名」的 100 名英國環境專業人士被認為在過去兩年中產生了最大的影響。

測量北威爾斯的海豚（丹尼爾摩爾博士）
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「2008 年，我在大學期間學會了潛水，這讓我看到了水下世界的奇蹟，尤其是英國海域令人驚奇的生物，」坎寧安說。 「正是這次經驗讓我想要保護和保育英國海洋野生動物。

「海洋保護不僅僅是我的工作——20多年來，它一直是我的生活、熱情和使命。考慮到我們的海洋面臨的挑戰的規模，這可能是一項艱鉅且吃力不討好的任務，因此以這種方式獲得認可意味著全世界！

「潛水社區確實是一個特別的社區，我喜歡成為其中的一部分，」Cunningham 補充道，他計劃於 2025 年進行的項目詳細介紹於 Instagram, Facebook 她的網站.

也在 Divernet 上： 英國跳水選手榮獲未來女性獎, 海洋生物保護者留下了她的印記

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