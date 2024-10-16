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來認識 Steve Backshall——Bite Back 眾多獎品之一！

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咬回獎品

Prizes worth £10,000, including celebrity experiences, products and tuition, can be won for a £5 outlay in an 網上 draw to celebrate Bite-Back Shark & Marine Conservation’s 20th anniversary. 

這家總部位於英國的慈善機構表示，抽獎活動從即日起持續至 28 年 2024 月 XNUMX 日，將有助於為未來保護鯊魚籌集重要資金。

其中最重要的獎品包括與電視野生動物節目主持人Steve Backshall 共度時光、與極限冒險家Aldo Kane 一起鍛煉、與急流專家兼潛水員Sal Montgomery 一起進行皮划艇之旅，以及與著名的“鯊魚語者」Cristina 進行Zoom 通話澤納托。

Bite-Back 表示：“潛水和水肺行業中一些最受尊敬的公司很快就以豐厚的獎品支持該慈善機構，這使得 5 英鎊的門票價格不再只是一時的花銷。” 

It is referring to the likes of Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving and Blue Shark Snorkel, which have all donated experience prizes, while celebrated photographer Alex Mustard has donated a 打印 and artists Scott Gleed and Olivier Leger have gifted a sculpture and illustration to help boost the fundraising pot.

Fourth Element 捐贈了 Ocean Positive 裝備，而洛杉磯手錶公司 Nodus 則提供了潛水手錶。該慈善機構還提供倫敦 Bankside Hotel 的 5 星級住宿以及全家參觀朗利特野生動物園等一系列獎品。

「我們對來自我們真正欽佩的公司和個人的支持感到不知所措，他們在我們 20 年的旅程中支持了我們，我們衷心感謝他們所有人，」Bite-Back 活動總監 Graham Buckingham 說道。

「雖然我們對過去二十年所取得的成就感到無比自豪，而且我們對下一章感到非常興奮，但這次抽獎並不是一個虛榮項目。它代表了我們工作的真正生命線以及全球鯊魚保育的重要進展。 

“所以我們希望潛水員、潛水俱樂部甚至討價還價者能搶到一些門票，讓這次活動取得巨大成功。”

該慈善機構希望發起一項開創性的活動，吸引公眾參與，並增加對世界各地鯊魚保護的支持，籌集的現金將用於實現這一目標。

要參加比賽，請訪問 咬回網站。得獎名單將於 1 年 2024 月 XNUMX 日公佈。

也在 Divernet 上： 鯊魚慈善機構「咬回」(Bite Back) 的助推器, 英國魚翅貿易商被切斷, 英國魚翅食客的 DNA 新聞

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