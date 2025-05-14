蒙提·霍爾斯的「大藍袋」計畫正在進行中

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潛水名人、海洋保護主義者和廣播員蒙蒂霍爾斯 (Monty Halls) 是一個新公民科學計畫的代表和創始人，該計畫旨在讓更多人參與收集海洋健康數據。

他的「大藍袋」計畫基於四項保護協議，每個袋子都包含進行四項基本採樣程序所需的一切。

該協議使各個年齡層的志工能夠收集有關微塑膠污染、物種多樣性、水溫和沿海垃圾的資訊。然後，資料透過一款名為 Coreo 的專用應用程式上傳到全球開放存取資料庫。

「大藍袋」計畫旨在吸引各年齡層的志願者

為了資助該項目，Halls 與 HX基金會，全球探險遊輪營運商 HX Expeditions 的慈善部門。從今年夏天開始，五艘 HX 遊輪都將攜帶一個“大藍袋”，讓遊客能夠前往包括南北極在內的 250 多個目的地參與該計畫。

據稱，HX 基金會自 1.68 年成立以來已為保護事業捐贈了超過 2015 萬歐元，為「大藍袋」計畫的啟動提供了資金，包括開發 Coreo 應用程式和生產 50 個免費贈送的聯合品牌「大藍袋」。馬恩島和 RED Paddleboards 也贊助了這個計畫。

簡單易懂的科學

霍爾斯說：“這項倡議旨在激勵和教育人們，特別是年輕一代，積極參與解決海洋環境問題。”

“該 大藍袋 提供實用且易於理解的科學知識，可以對解決對我們的河流、水道和沿海地區產生負面影響的海洋和環境問題產生影響。我們很高興啟動這項計劃並授權個人採取行動並發揮作用。 」

HX 執行長兼 HX 基金會主席 Gebhard Rainer 表示：“我們基金會的使命之一是支持有助於教育和提高人們對我們至關重要但脆弱的生態系統的認識的計畫。”上圖為 Monty Halls).

該項目在斯托諾韋啟動

“像‘大藍袋’這樣的倡議是教育和行動的有力工具——我們相信，力量在於讓人們親身參與並積極行動。它消除了障礙，激勵人們做出有意義的貢獻。”

這項活動在斯托諾韋的加里海灘啟動，與環保慈善機構合作進行社區海灘清潔活動 外赫布里底群島清潔海岸。該組織主席珍妮特·馬歇爾表示：“我們很高興成為第一個收到‘藍色大袋子’的團體。我們的島嶼擁有世界上最美麗的海灘，我們出色的志願者們也為此付出了巨大的努力。”

“通過‘大藍袋’，我們可以使用工具來發現和分享更多有關塑料進入我們海岸對環境造成的影響的數據，從而發揮更大的作用。”

歡迎英國學校、社區和保護團體申請 50 個免費 Big Blue Bags 之一 由HX基金會捐贈。

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