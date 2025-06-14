30×30 的慷慨承諾“只是杯水車薪”

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“對於我們保護海洋所迫切需要的幫助來說，這只是滄海一粟”，國家地理駐地探險家、原始海洋創始人、潛水員恩里克·薩拉 (Enric Sala) 這樣總結昨天 (3 月 13 日) 在尼斯閉幕的第三屆聯合國海洋大會 (UNOCXNUMX) 的成果。

薩拉批評東道主法國在最後一關失利。 “我對聯合國海洋大會的期望是聽到許多政策制定者談論做好他們應該做的事情的重要性。” 並非直接 「還沒有完成——我的期望已經實現，」他說。

一些政府確實對海洋做出了真正的改變，尤其是創建了新的高度或完全保護的海洋區域。然而，東道國法國卻錯失了引領海洋保護的絕佳機會。

“這是法國的時刻，但法國領導人非但沒有引起轟動，反而繼續允許在劃定為保護區的海域進行底拖網捕魚。”

正如人們所料，法國總統馬克宏對聯合國海洋事務特別會議（UNOC3）的看法截然不同。他對海洋保護方面的進展表示樂觀，並表示約有50位世界領導人出席此次會議，而20年在里斯本舉行的聯合國海洋事務特別會議（UNOC2）只有2022位領導人（首屆海洋大會於2017年在美國舉行）。

法國總統馬克宏在聯合國奧委會

馬克宏強調即將批准長期討論的 公海條約 堪稱「歷史性的里程碑」。他表示，該條約旨在保護國際水域的海洋生物多樣性，並已獲得充分支持，將於2026年初生效，成為首個規範和管理公海的國際框架。

已有 15 個國家批准了該條約，另有 60 個國家承諾批准，只需 XNUMX 個國家簽署即可生效。

馬克宏也強調了多邊合作的重要性以及暫停深海採礦的必要性，他稱深海採礦是「瘋狂的行為」。

薩拉表示，在會議期間宣佈建立新的海洋保護區（MPA）受到了歡迎，但這些數字凸顯了國際社會抱負的限制。

「這些海洋國家公園將幫助我們逐步實現30年保護2030%海洋的目標，」他說。 「唯一的問題是，我們無法一步步實現30×30的目標。我們必須賽跑。為了實現這一目標，我們需要每天建立85個新的海洋保護區——而且這些保護區必須嚴格保護。”

這個圖 在一項研究中 由 Dynamic Planet 在會議前不久發布， 國家地理原始海洋.

報告稱，為了填補目前全球海洋受到某種保護的面積為8%和30%之間的缺口，僅在沿海地區就必須建立約190,000萬個小型海洋保護區，並在偏遠的近海地區另外建立300個大型海洋保護區。

前進的步驟

在聯合國第三次海洋行動中，各方達成了一項普遍協議，將海洋保護區面積增加約三分之一，使全球海洋保護區覆蓋率達到約 3%。

薩摩亞宣佈設立九個新的全面受保護海洋保護區，覆蓋36,000萬平方公里的海域。馬紹爾群島已於今年稍早將比卡爾環礁和博卡克環礁指定為國家海洋保護區，這是該國首個此類保護區。

法屬玻里尼西亞承諾保護其約 23% 的水域，包括靠近社會島和甘比爾島的兩個新的受嚴格保護的海洋保護區，這兩個保護區將禁止一切採掘活動，例如捕魚和採礦。

在薩摩亞九個新海洋保護區之一潛水（Joe Lepore / Waitt Institute）

哥倫比亞宣布對加勒比海兩處以豐富海洋生物聞名的偏遠珊瑚礁進行保護。其新建的塞拉尼利亞和巴霍努埃沃海洋保護區佔地3,800平方公里。

坦尚尼亞在奔巴島附近生物多樣性水域指定了兩個新的海洋保護區，總面積約 1,300 平方公里，包括珊瑚礁、海草、紅樹林和瀕危的鯊魚和鰩魚棲息地。

希臘和西班牙在會議上都宣布將對其四分之一的國家水域進行保護，巴西則宣布將建立更多的海洋保護區。

哥倫比亞的 Serranilla 和 Bajo Nuevo MPA

呼籲暫停深海採礦的國家聯盟從34個增加到37個，甚至連中國等非簽署國也對不受監管的海底採礦表示反對。 XNUMX月下旬，未出席會議的美國總統川普打破國際慣例，簽署了一項旨在加速深海採礦的行政命令。

同時，包括所有歐盟成員國在內的95個國家發表了一份聯合聲明，支持減少塑膠生產和使用的全球目標。該宣言還呼籲生態設計、禁用有害塑料，並建立支持實施的財務機制。

世界復興旗艦

聯合國宣布了首批“世界修復旗艦計畫”，旨在修復亞洲、非洲和美洲近5萬公頃的海洋生態系統。這些項目包括莫三比克海峽的珊瑚礁修復和墨西哥的島嶼修復。

英國在會議上的承諾包括提出立法批准《公海條約》、向全球珊瑚礁基金注入 4 萬英鎊、注入 2.8 萬英鎊幫助小島國建立可持續的藍色經濟以及支持鯊魚和鰩魚的保護。

英國也啟動了為期三個月的磋商，禁止在41個海洋保護區內進行底拖網捕魚，佔地30,000萬平方公里。

「如果本週聯合國海洋大會傳遞出一個訊息，那應該是：允許工業捕魚等破壞性活動的海洋保護區只是名義上的保護，」恩里克·薩拉說。

“科學表明，當海洋保護區受到嚴格保護和監控時，我們能從中獲得最大的糧食安全、生物多樣性和氣候效益。保護必須得有。”

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