雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

30×30 的慷慨承諾“只是杯水車薪”

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
恩里克·薩拉 (Enric Sala) 潛水（恩里克·薩拉 / 國家地理原始海洋）
恩里克·薩拉 (Enric Sala) 潛水（恩里克·薩拉 / 國家地理原始海洋）

“對於我們保護海洋所迫切需要的幫助來說，這只是滄海一粟”，國家地理駐地探險家、原始海洋創始人、潛水員恩里克·薩拉 (Enric Sala) 這樣總結昨天 (3 月 13 日) 在尼斯閉幕的第三屆聯合國海洋大會 (UNOCXNUMX) 的成果。

薩拉批評東道主法國在最後一關失利。 “我對聯合國海洋大會的期望是聽到許多政策制定者談論做好他們應該做的事情的重要性。” 並非直接 「還沒有完成——我的期望已經實現，」他說。

一些政府確實對海洋做出了真正的改變，尤其是創建了新的高度或完全保護的海洋區域。然而，東道國法國卻錯失了引領海洋保護的絕佳機會。 

“這是法國的時刻，但法國領導人非但沒有引起轟動，反而繼續允許在劃定為保護區的海域進行底拖網捕魚。”

正如人們所料，法國總統馬克宏對聯合國海洋事務特別會議（UNOC3）的看法截然不同。他對海洋保護方面的進展表示樂觀，並表示約有50位世界領導人出席此次會議，而20年在里斯本舉行的聯合國海洋事務特別會議（UNOC2）只有2022位領導人（首屆海洋大會於2017年在美國舉行）。

法國總統馬克宏出席尼斯聯合國總部
法國總統馬克宏在聯合國奧委會

馬克宏強調即將批准長期討論的 公海條約 堪稱「歷史性的里程碑」。他表示，該條約旨在保護國際水域的海洋生物多樣性，並已獲得充分支持，將於2026年初生效，成為首個規範和管理公海的國際框架。

已有 15 個國家批准了該條約，另有 60 個國家承諾批准，只需 XNUMX 個國家簽署即可生效。

馬克宏也強調了多邊合作的重要性以及暫停深海採礦的必要性，他稱深海採礦是「瘋狂的行為」。 

薩拉表示，在會議期間宣佈建立新的海洋保護區（MPA）受到了歡迎，但這些數字凸顯了國際社會抱負的限制。 

「這些海洋國家公園將幫助我們逐步實現30年保護2030%海洋的目標，」他說。 「唯一的問題是，我們無法一步步實現30×30的目標。我們必須賽跑。為了實現這一目標，我們需要每天建立85個新的海洋保護區——而且這些保護區必須嚴格保護。”

這個圖 在一項研究中 由 Dynamic Planet 在會議前不久發布， 國家地理原始海洋

報告稱，為了填補目前全球海洋受到某種保護的面積為8%和30%之間的缺口，僅在沿海地區就必須建立約190,000萬個小型海洋保護區，並在偏遠的近海地區另外建立300個大型海洋保護區。

前進的步驟

在聯合國第三次海洋行動中，各方達成了一項普遍協議，將海洋保護區面積增加約三分之一，使全球海洋保護區覆蓋率達到約 3%。 

薩摩亞宣佈設立九個新的全面受保護海洋保護區，覆蓋36,000萬平方公里的海域。馬紹爾群島已於今年稍早將比卡爾環礁和博卡克環礁指定為國家海洋保護區，這是該國首個此類保護區。

法屬玻里尼西亞承諾保護其約 23% 的水域，包括靠近社會島和甘比爾島的兩個新的受嚴格保護的海洋保護區，這兩個保護區將禁止一切採掘活動，例如捕魚和採礦。 

薩摩亞公共管理碩士（韋特研究所）
在薩摩亞九個新海洋保護區之一潛水（Joe Lepore / Waitt Institute）

哥倫比亞宣布對加勒比海兩處以豐富海洋生物聞名的偏遠珊瑚礁進行保護。其新建的塞拉尼利亞和巴霍努埃沃海洋保護區佔地3,800平方公里。 

坦尚尼亞在奔巴島附近生物多樣性水域指定了兩個新的海洋保護區，總面積約 1,300 平方公里，包括珊瑚礁、海草、紅樹林和瀕危的鯊魚和鰩魚棲息地。

希臘和西班牙在會議上都宣布將對其四分之一的國家水域進行保護，巴西則宣布將建立更多的海洋保護區。

哥倫比亞的 Serranilla 和 Bajo Nuevo MPA
哥倫比亞的 Serranilla 和 Bajo Nuevo MPA

呼籲暫停深海採礦的國家聯盟從34個增加到37個，甚至連中國等非簽署國也對不受監管的海底採礦表示反對。 XNUMX月下旬，未出席會議的美國總統川普打破國際慣例，簽署了一項旨在加速深海採礦的行政命令。

同時，包括所有歐盟成員國在內的95個國家發表了一份聯合聲明，支持減少塑膠生產和使用的全球目標。該宣言還呼籲生態設計、禁用有害塑料，並建立支持實施的財務機制。

世界復興旗艦

聯合國宣布了首批“世界修復旗艦計畫”，旨在修復亞洲、非洲和美洲近5萬公頃的海洋生態系統。這些項目包括莫三比克海峽的珊瑚礁修復和墨西哥的島嶼修復。

英國在會議上的承諾包括提出立法批准《公海條約》、向全球珊瑚礁基金注入 4 萬英鎊、注入 2.8 萬英鎊幫助小島國建立可持續的藍色經濟以及支持鯊魚和鰩魚的保護。

英國也啟動了為期三個月的磋商，禁止在41個海洋保護區內進行底拖網捕魚，佔地30,000萬平方公里。

「如果本週聯合國海洋大會傳遞出一個訊息，那應該是：允許工業捕魚等破壞性活動的海洋保護區只是名義上的保護，」恩里克·薩拉說。 

“科學表明，當海洋保護區受到嚴格保護和監控時，我們能從中獲得最大的糧食安全、生物多樣性和氣候效益。保護必須得有。”

也在 Divernet 上： 潛水員西奧與史蒂芬·弗萊一起探討海底拖網捕撈, 大衛爵士回憶起可怕的潛水頭盔經歷, 威廉王子對海洋未來“持樂觀態度”, 愛登堡影片嚴厲譴責 MPA 拖網捕撈行為

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
更新的 Gear Affiliate：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Heyo！ 我一直在學習側掛，但很難找到一個關於如何組裝水箱的清晰例子。 我知道培訓中會涉及這些內容，但我需要知道上課前要準備什麼，我附近沒有好的側掛商店。 你能展示一下側掛式氣罐和減壓/階段式氣罐是如何組裝的嗎？ 請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！ 使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tietmook.com/@https com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T4e7UkNqC71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh0OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi4RP8Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF7LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch5YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F6MfATRd48Os ▶️ https雜誌。 歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！ 我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。 作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。 無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。 與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！ 加入我們，不再錯過任何冒險！ 如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？ 立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！

@jaketarren
#askmark 嘿喲！我一直在學習側掛，但很難找到一個關於如何組裝水箱的清晰例子。我知道培訓中會涉及這些內容，但我需要知道上課前要準備什麼，我附近沒有好的側掛商店。

你能展示一下側掛式氣罐和減壓/階段式氣罐是如何組裝的嗎？

請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

如何安裝側掛式氣瓶？

更新的 Gear Affiliate：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark 如何將閃光燈連接到我的雙缸或單缸上，以便我的伙伴即使在能見度較差或夜間也能看到/找到我？這些東西上的典型掛繩總是讓光線向下落並遮擋光線。請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧𝐭𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 與我們保持聯絡。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@pivergoingo.com/Pendwivergoing 網站.com網址：https://rorkmedia.com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://4.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh7OTI71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi0RP7Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch4YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https==============v=Y6關於《Scuba Diver》雜誌。歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！ https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=48

@martink72
#askmark 我如何將閃光燈安裝到我的雙缸或單缸上，以便我的朋友即使在能見度較差或夜間也能看到/找到我？這些東西上的典型掛繩總是讓光線向下落並遮擋光線。
請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

我怎麼才能將閃光燈安裝到自己身上以便我的朋友可以看到我？ #askmark #潛水

更新的裝備 附屬機構：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 查看瓦卡托比潛水度假村：https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver 國際 eSIM 優惠 15% 折扣 使用代碼：SCUBADRMRMAG https://airalo成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 購買裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我們的網站網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺評論 網址：https://www.水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告 網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我們的品牌內做廣告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒體上關注我們 FACEBOOK：https://www.facebook.com/Fciver.com.com INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有必備的裝備。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

請造訪瓦卡托比度假村網站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

國際 eSIM 優惠 15% 使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

這是有史以​​來最好的潛水中心嗎？ W\@wakatobidiveresort

Subscribe

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。
Subscribe
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
史蒂夫·西曼: 潛水員發現的鐘聲打破了沉船神話
弗朗西斯·赫爾曼斯: 管道：《Left To Die》播客調查水肺醜聞
尼克·貝利: 戴弗遺孀：“我仍然每天查看新聞”
羅恩: 潛水員發現：佛羅裡達發現巨齒鯊牙齒，英國發現炸彈
史蒂夫: Paul Toomer 離開 Dive RAID International
最近的消息
30×30 的慷慨承諾“只是杯水車薪” 30×30 的慷慨承諾“只是杯水車薪”
法國海域最深沉的沉船是一艘1500世紀的商船 法國海域最深沉的沉船是一艘1500世紀的商船
潛水員西奧與史蒂芬·弗萊一起探討海底拖網捕撈 潛水員西奧與史蒂芬·弗萊一起探討海底拖網捕撈
邀請潛水員和浮潛者參加 BSAC 的 2025 年西北潛水節 邀請潛水員和浮潛者參加 BSAC 的 2025 年西北潛水節
多蘿西亞潛水員在85公尺深處被發現死亡 多蘿西亞潛水員在85公尺深處被發現死亡
沉船證據解決了“錫礦問題” 沉船證據解決了“錫礦問題”
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube Tiktok
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Tiktok
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月