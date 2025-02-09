紐埃之愛：潛水員的情人節禮物 

如果你認為在南太平洋贈送一小筆股份就能讓心愛的人度過一個美好的情人節， 國家地理原始海洋 希望幫助您建立聯繫，以實現這一目標。
只需支付 140 紐西蘭元（約 63 英鎊），您就可以在未來 20 年內資助保護紐埃島附近 1 平方公里的水域。
脆弱的卡圖阿利海蛇僅在島上的海蝕洞中生存，島上的水域是座頭鯨的主要繁殖地，也是世界上最大的灰礁鯊族群之一的棲息地。
紐埃 (發音為 Nee-oo-ay）人口僅 2,000 人，位於紐西蘭東北部 2,100 公里處，毗鄰斐濟、薩摩亞和東加。
美國國家地理原始海洋與紐埃合作，於2023年進行科學調查，記錄其海洋生物多樣性。
紐埃的 100% 保護
原始海洋組織稱，紐埃是世界上唯一一個對其全部領海進行保護的國家，其中包括全面禁止在莫阿納馬胡海洋保護區內進行捕魚和其他人類活動，該保護區覆蓋了紐埃海洋面積的 100 平方公里（佔其海洋面積的 49,000%）。
為了幫助支付維護、監測和執行該海洋保護區的費用，紐埃制定了一項可持續的資助計劃，為個人和組織提供機會透過其 海洋保育承諾 （OCC）。
這項維護工作可使附近的魚類族群得到補充，改善當地的漁業，提供就業機會和經濟效益，並增強抵禦海洋暖化的能力。
紐埃及 Ocean Wide (NOW) 信託 管理127,000個OCC並管理投資。作為您贊助的回報， 可在此處獲得，您將收到一份適合裝裱的證書。
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