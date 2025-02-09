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紐埃之愛：潛水員的情人節禮物 

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座頭鯨在紐埃海中暢遊（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
座頭鯨在紐埃海中暢遊（Manu San Félix/國家地理原始海洋）

如果你認為在南太平洋贈送一小筆股份就能讓心愛的人度過一個美好的情人節， 國家地理原始海洋 希望幫助您建立聯繫，以實現這一目標。

只需支付 140 紐西蘭元（約 63 英鎊），您就可以在未來 20 年內資助保護紐埃島附近 1 平方公里的水域。

脆弱的卡圖阿利海蛇僅在島上的海蝕洞中生存，島上的水域是座頭鯨的主要繁殖地，也是世界上最大的灰礁鯊族群之一的棲息地。    

鸚嘴魚（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
紐埃貝弗里奇礁的鸚嘴魚（Manu San Félix/國家地理原始海洋）

紐埃 (發音為 Nee-oo-ay）人口僅 2,000 人，位於紐西蘭東北部 2,100 公里處，毗鄰斐濟、薩摩亞和東加。 

美國國家地理原始海洋與紐埃合作，於2023年進行科學調查，記錄其海洋生物多樣性。

紐埃的 100% 保護

原始海洋組織稱，紐埃是世界上唯一一個對其全部領海進行保護的國家，其中包括全面禁止在莫阿納馬胡海洋保護區內進行捕魚和其他人類活動，該保護區覆蓋了紐埃海洋面積的 100 平方公里（佔其海洋面積的 49,000%）。

一名原始海洋潛水員在巨大的珊瑚礁附近游泳（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
一名原始海洋潛水員在巨大的珊瑚礁附近游泳（Manu San Félix/國家地理原始海洋）

為了幫助支付維護、監測和執行該海洋保護區的費用，紐埃制定了一項可持續的資助計劃，為個人和組織提供機會透過其 海洋保育承諾 （OCC）。 

OCC 印章
紐埃邊緣珊瑚（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
紐埃邊緣珊瑚（Manu San Félix/國家地理原始海洋）

這項維護工作可使附近的魚類族群得到補充，改善當地的漁業，提供就業機會和經濟效益，並增強抵禦海洋暖化的能力。

紐埃及 Ocean Wide (NOW) 信託 管理127,000個OCC並管理投資。作為您贊助的回報， 可在此處獲得，您將收到一份適合裝裱的證書。   

也在 Divernet 上： 保羅羅斯：借助 HYPERLITE 1 繼續潛水, Pristine Seas 開啟為期 5 年的太平洋冒險之旅, 原始海洋探索鮮為人知的帛琉



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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
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08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

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https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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