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冰島為鯨魚所做的貢獻

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近年來，冰島因虐待鯨魚而聲名狼藉——但根據冰島海洋故事講述者兼保護插畫家斯蒂芬·英格維·彼得森 (Stefan Yngvi Petursson) 的說法，這種對鯨類不友好的名聲已經過時了。

「事實證明，2025 年是冰島人積極拯救鯨魚而不是捕殺鯨魚的一年，」專業名稱為 Styngvi 的 Petursson 說道。 

過去幾週，我們在冰島目睹了兩頭鯨魚擱淺——一頭虎鯨被當地人救活，直到潮水回流。它設法遊了回來，但不幸的是，一場疾病又讓它重生。但當地人的奉獻精神和善良依然清晰可見。

Stefan Yngvi Petursson 和他的一件作品（Styngvi）
Stefan Yngvi Petursson 和他的一件作品（Styngvi）

這起事件發生在10月XNUMX日晚，地點是雷克雅維克的格拉法沃古爾。當地居民和急救人員整夜陪伴著這頭虎鯨，並用床單為它保持濕潤。到了清晨，這頭虎鯨開始再次浮起，但仍被困在水中。 

救援隊等待下一次漲潮，並於5月11日下午XNUMX點左右成功用船將虎鯨引出海灣。它最終安全遊回法克薩弗洛伊灣，但幾天後在基亞拉內斯再次擱淺，不得不安樂死。

大規模擱淺

斯廷格維隨後提到了70頭領航鯨大規模擱淺事件，“冰島人團結一致，引導每一頭鯨魚回歸大海。這些行動比任何抗議都更能說明問題：冰島人關心它們。我們不希望鯨魚受到傷害。”

這次救援行動被認為是冰島歷史上最成功的大規模鯨魚救援行動之一，它發生在冰島北部奧拉夫斯菲厄澤港附近，當時領航鯨被認為正在追逐鯖魚，但迷失方向後被困在淺水區。 

當地居民、急救人員以及附近城鎮的志工們紛紛趕赴現場，從白天忙到晚上，最後都成功了。 「救援結束後，我們都驚呆了——我沒想到它們竟然都遊走了，」救援人員之一拉拉·史蒂芬斯多蒂爾說道。

觀賞鯨魚

談到捕鯨問題，斯廷格維說：“這意味著冰島已經連續兩年沒有發生過一頭鯨魚被獵殺。事實上，最近有一位捕鯨人已經掛牌出售他的船了，或許，只是或許，我們正在見證捕鯨業走向終結的開始。”

自 2025 年起，只有 Hvalur hf 獲得狩獵許可 以及冰島的小鬚鯨。由於經濟壓力以及其主要出口市場日本的需求下降，該公司拒絕在2024年和現在的2025年進行狩獵。

2023年政府進行的一項獨立調查顯示，51%的冰島人反對捕鯨，高於42年的2019%。積極支持的比例已下降到29%，其中最強烈的反對來自年輕人，尤其是18至29歲的人。

冰島的鯨魚肉消費量大幅下降，反捕鯨示威活動也越常引人注目，歌手比約克等頗具影響力的人物也紛紛加入其中。賞鯨活動在冰島旅遊業中也扮演著越來越重要的角色。

宇宙鯨魚（Styngvi）
宇宙鯨魚（Styngvi）

目前居住在捷克共和國， 斯廷格維 他為道德公益活動提供客製化視覺效果、設計和插畫服務，同時也是一名潛水員。 「我的許多藝術創作靈感都來自於探索水下世界，」他告訴 迪韋爾內特.

如果冰島民眾對鯨魚的態度在經歷了數次虛假的曙光後最終轉向積極，他會認為這對冰島本土最密切的環保運動來說是一個可喜的成果。 「這一次，感覺不一樣了，」他說。

也在 Divernet 上： 冰島取消長鬚鯨捕獵活動, 回家過聖誕節：丹麥人釋放保羅·沃森, 捕鯨業即將終結？

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