PADI 敦促全力推動 AWARE Week

他們表示，PADI 及其保護慈善機構 PADI AWARE 基金會希望他們的潛水反碎片計劃能夠納入明年的政府間全球塑膠條約，即將到來的年度 PADI AWARE 週具有特殊意義。

每年 14 月 22 日至 XNUMX 日是 PADI 致力於清除海洋垃圾的一周， 訓練 該機構希望其成員組織有助於影響條約的活動。

PADI AWARE 總監丹娜·摩爾 (Danna Moore) 表示：“PADI 和 AWARE 基金會是唯一代表全球休閒潛水界正在進行的官方談判的組織，該談判預計將於 2025 年達成《全球塑料條約》。”

「隨著《全球塑膠條約》目前正在製定中，政府間談判委員會第五次會議即將於 11 月召開，今年的 AWARE 週活動為呼籲制定一項強有力的條約提供了一個重要機會。”

人們希望，如果據稱是世界上最大的公民科學水下海洋垃圾資料庫的「潛水對抗碎片」被該條約採用，它將成為各國政府可以利用的經批准的方法。

4 種幫助方法

PADI 希望減少不必要的一次性塑膠產品的生產，並降低所有塑膠廢物進入海洋的速度。它認為官方承認潛水界的關鍵作用是「全球協調行動以顯著解決持續的塑膠污染危機的獨特而重要的機會」。

(PADI)

PADI 表示，會員可以在 AWARE Week 期間及週邊以四種方式做出貢獻。選擇是舉辦「潛水反碎片」專業課程、調查潛水或清潔活動，和/或鼓勵潛水員社區 簽署請願書 呼籲制定強有力的《全球塑膠條約》，旨在確保至少 10,000 個新簽名。

「所有 PADI 助理教練及更高級別現在都自動有資格教授潛水對抗碎片專業課程，這意味著更多 PADI 專業人員現在有能力教導更多超級英雄如何拯救海洋，」摩爾說。

“我們還鼓勵 PADI 會員在意識週期間和之後保持這種勢頭，並繼續提交潛水反碎片數據。”

舉辦「潛水清除碎片」活動或其他保育活動可以包括邀請社區參加海灘或海洋清潔活動，同時舉辦研討會，教導如何保護海洋垃圾。 PADI 意識 課程強調影響當地海洋生態系統的主要問題，並提供與會者可以繼續幫助拯救海洋的方法。

了解更多參與活動 PADI 意識週.

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