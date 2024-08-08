保羅·沃森因日本捕殺長鬚鯨而入獄

保羅沃森船長自 21 月 XNUMX 日抵達格陵蘭島以來一直被丹麥警方關押在監獄中。這位資深的反捕鯨活動家在日本的要求下被拘留，他仍然對十多年前在南極的活動感到痛苦。
他被捕後不到 10 天，日本就用魚叉捕獲了第一隻瀕危物種 鰭 半個多世紀以來的鯨魚。保羅沃森船長基金會 (CPWF) 表示，這「證實了人們的懷疑，即重返公海屠殺世界上最大的哺乳動物一直是其意圖」。
僅次於藍鯨的世界第二大鯨魚， 鰭 鯨魚的壽命可達90歲。在北海道捕獲的標本是一隻長 19.6m 的雄性。
格陵蘭島是丹麥的一個自治領土，該國表示，這次逮捕是為了回應日本對沃森發出的國際逮捕令，因為沃森反對其在南大洋鯨魚保護區的捕鯨活動。
最近幾天，日本已正式提出引渡沃森的請求，如果丹麥司法部決定遵守，這位活動人士可能會在那裡面臨長期監禁。 A CPWF 請願書要求釋放他 已經吸引了超過50,000個簽名。
西北航道
沃森在格陵蘭島停留，為他的 72 公尺前蘇格蘭漁業保護船加油 John Paul DeJoria。作為行動的一部分，他與船員和 25 名志願者一起前往北太平洋 金剛丸，執行攔截日本最新工廠捕鯨船的任務。
這將是反捕鯨運動船首次嘗試通過臭名昭著的西北航道到達捕鯨場。
沃森被戴上手銬帶下船，目前被拘留在偏遠的努克。他表示，行動 金剛丸今年標誌著他從事海洋活動的第 50 週年，是「我多年來反對世界海洋捕鯨活動中風險最高的使命」。
沃森先前是綠色和平組織的聯合創始人和海洋守護者協會的創始人，儘管他不再與這些組織有任何聯繫。
日本的南極「科學研究」捕鯨計畫JARPA於2014年被國際法院宣佈為非法。
CPWF 船舶營運總監 Locky MacLean 表示：“日本繼續藐視國際保護法，保羅‧沃森 (Paul Watson) 因日本的罪行而受到懲罰。” John Paul DeJoria。 “丹麥肯定意識到這一逮捕請求的政治動機：日本需要保羅·沃森讓開，這樣他們才能恢復屠殺世界上的巨型鯨魚。”
恢復捕鯨
日本已確認將允許最多 59 鰭 CPWF 表示，鯨魚將由其國有捕鯨公司共同森博 (Kyodo Senpaku) 捕獲並捕殺。當它推出 金剛丸 今年三月，它堅稱只允許捕獵較小的布氏鯨、小鬚鯨和塞鯨——體型不及長鬚鯨。
現在CPWF認為，日本計劃明年在南大洋和北太平洋恢復常規公海捕鯨活動。
同時，超過 50,000 萬名同情者已經 簽署CPWF請願書 呼籲丹麥首相梅特·弗雷德里克森下令釋放沃森。據該基金會稱，迄今為止，著名的支持者包括法國總統馬克宏、電影導演詹姆斯·卡梅倫、海洋學家西爾維婭·厄爾博士和靈長類動物學家簡·古道爾博士。
古道爾表示：“沃森船長只是採取行動，試圖阻止不人道的捕鯨行為，大多數國家幾十年前就已經禁止這種行為。” “他這樣做表達了許多國家成千上萬人的憤怒，他們絕對支持他的道德勇氣，不僅代表鯨魚發聲，而且採取行動。”
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