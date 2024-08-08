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保羅·沃森因日本捕殺長鬚鯨而入獄

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自從暫停新工廠船（CPWF）以來，日本首次捕殺長鬚鯨
自從暫停新工廠船（CPWF）以來，日本首次捕殺長鬚鯨

保羅沃森船長自 21 月 XNUMX 日抵達格陵蘭島以來一直被丹麥警方關押在監獄中。這位資深的反捕鯨活動家在日本的要求下被拘留，他仍然對十多年前在南極的活動感到痛苦。

他被捕後不到 10 天，日本就用魚叉捕獲了第一隻瀕危物種 半個多世紀以來的鯨魚。保羅沃森船長基金會 (CPWF) 表示，這「證實了人們的懷疑，即重返公海屠殺世界上最大的哺乳動物一直是其意圖」。

保羅·沃森上尉被丹麥警方戴上手銬帶走（CPWF）
保羅·沃森上尉被丹麥警方戴上手銬帶走（CPWF）

僅次於藍鯨的世界第二大鯨魚， 鯨魚的壽命可達90歲。在北海道捕獲的標本是一隻長 19.6m 的雄性。

格陵蘭島是丹麥的一個自治領土，該國表示，這次逮捕是為了回應日本對沃森發出的國際逮捕令，因為沃森反對其在南大洋鯨魚保護區的捕鯨活動。

最近幾天，日本已正式提出引渡沃森的請求，如果丹麥司法部決定遵守，這位活動人士可能會在那裡面臨長期監禁。 A CPWF 請願書要求釋放他 已經吸引了超過50,000個簽名。

西北航道

沃森在格陵蘭島停留，為他的 72 公尺前蘇格蘭漁業保護船加油 John Paul DeJoria。作為行動的一部分，他與船員和 25 名志願者一起前往北太平洋 金剛丸，執行攔截日本最新工廠捕鯨船的任務。

這將是反捕鯨運動船首次嘗試通過臭名昭著的西北航道到達捕鯨場。

沃森被戴上手銬帶下船，目前被拘留在偏遠的努克。他表示，行動 金剛丸今年標誌著他從事海洋活動的第 50 週年，是「我多年來反對世界海洋捕鯨活動中風險最高的使命」。

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保羅·沃森因日本人殺人入獄 鯨魚 4

沃森先前是綠色和平組織的聯合創始人和海洋守護者協會的創始人，儘管他不再與這些組織有任何聯繫。

日本的南極「科學研究」捕鯨計畫JARPA於2014年被國際法院宣佈為非法。

CPWF 船舶營運總監 Locky MacLean 表示：“日本繼續藐視國際保護法，保羅‧沃森 (Paul Watson) 因日本的罪行而受到懲罰。” John Paul DeJoria。 “丹麥肯定意識到這一逮捕請求的政治動機：日本需要保羅·沃森讓開，這樣他們才能恢復屠殺世界上的巨型鯨魚。”

恢復捕鯨

德約裡亞 (John Paul DeJoria) 為背景的長鬚鯨 (CPWS)
結束 約翰·保羅·德約裡亞 (John Paul DeJoria) 的鯨魚在背景中 (CPWS)

日本已確認將允許最多 59 CPWF 表示，鯨魚將由其國有捕鯨公司共同森博 (Kyodo Senpaku) 捕獲並捕殺。當它推出 金剛丸 今年三月，它堅稱只允許捕獵較小的布氏鯨、小鬚鯨和塞鯨——體型不及長鬚鯨。

現在CPWF認為，日本計劃明年在南大洋和北太平洋恢復常規公海捕鯨活動。

同時，超過 50,000 萬名同情者已經 簽署CPWF請願書 呼籲丹麥首相梅特·弗雷德里克森下令釋放沃森。據該基金會稱，迄今為止，著名的支持者包括法國總統馬克宏、電影導演詹姆斯·卡梅倫、海洋學家西爾維婭·厄爾博士和靈長類動物學家簡·古道爾博士。

古道爾表示：“沃森船長只是採取行動，試圖阻止不人道的捕鯨行為，大多數國家幾十年前就已經禁止這種行為。” “他這樣做表達了許多國家成千上萬人的憤怒，他們絕對支持他的​​道德勇氣，不僅代表鯨魚發聲，而且採取行動。”

也在 Divernet 上： 保羅·沃特森在哥斯達黎加獲釋

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