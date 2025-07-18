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塑膠污染：呼籲英國採取行動日

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全國行動日於 19 月 XNUMX 日星期六舉行（衝浪者反對污水）
全國行動日於 19 月 XNUMX 日星期六舉行（衝浪者反對污水）

一系列海灘清潔活動是明天（19 月 XNUMX 日，星期六）全國行動日的一部分，旨在抗議英國政府在解決塑膠污染問題上的遲緩。

由環保慈善機構協調 衝浪者反對污水 （SAS），全國各地即將舉行抗議活動。抗議者要求政府在下個月（5月14日至XNUMX日）於日內瓦舉行的全球塑膠條約談判之前採取大膽、緊急的行動。 

由於各國未能就減少塑膠產量的計畫達成一致，去年在韓國舉行的談判破裂，但活動人士希望達成一項具有法律約束力的條約，從源頭解決污染問題並保護藍色空間。 

太常見的景象了——海灘上的塑膠（衝浪者反對污水）
太常見的景象－海灘上的塑膠（衝浪者反對污水）

「承諾落空，進展停滯，污染加劇——我們正淹沒在不斷上漲的塑膠污染浪潮中。我們受夠了，所以我們也要奮起反抗。」這位SAS執行長吉爾斯·布里斯托說。 

“隨著家家戶戶收拾好水桶和鏟子，暑假即將開始，現在正是關注海岸塑料污染的最佳時機。英國仍然是全球一次性垃圾排放量最大的國家之一，而我們的政府仍在拖延行動。” 

人與塑料

該計畫是「人民對抗塑膠」運動的一部分，該運動由社區舉辦諸如海灘清潔等基層活動。透過這些活動收集的數據將幫助SAS繪製塑膠污染黑點地圖，並列出被認為對塑膠污染負責的品牌和零售商。 

除了製定具有法律約束力的目標外，政府的主要要求還包括實施押金返還計劃並追究污染者的責任，無論是透過執行現行法律還是實施「生產者延伸責任」計畫來強制他們付費。 

活動人士希望看到英國在反對一次性塑膠的鬥爭中發揮全球領導作用。 

罐子裡的塑膠（衝浪者反對污水）
令人震驚：海灘上收集的小塑膠物品（衝浪者反對污水）

規模最大的抗議活動計劃在彭贊斯舉行，該市是第一個宣布的“無塑膠社區”，抗議者將組成人鏈，以表明該鎮對塑膠問題的抵制。

SAS 表示，它已經招募了 400 多個活躍的「無塑膠社區」和 3,000 多所「無塑膠學校」。截至 2025 年，已有超過 88,000 人參與了 3,600 多次當地清潔活動，收集了超過 40,000 公斤垃圾，作為環保行動者的一部分。 百萬英里清潔 倡議。 

“漂綠謊言”

「我們對那些推崇塑膠的企業感到厭惡至極，他們加劇了這場危機，同時散佈『漂綠』的謊言，並將責任歸咎於消費者，」布里斯托繼續說道。 “他們大量生產不可回收的包裝，暗中破壞重要政策，並且始終無法實現所有自願目標。” 

海灘清潔（衝浪者反對污水）
海灘清潔（衝浪者反對污水）

工黨政府承諾我們實現零浪費的未來。我們洗耳恭聽，但我們不會接受任何低於這個目標的要求。

潛水員和其他熱衷於參與的人被要求檢查衝浪者反對污水 廣告活動頁面 找到當地的抗議活動並加入，透過參與家附近的無塑膠社區來表達支持，並在抗議活動結束後簽署請願書以增加對政府的壓力。

也在 Divernet 上： 潛水員支援SAS清理英國水域, 幽靈捕魚潛水員網塑膠獎, 衝浪者反對污水排放，應對新冠肺炎“塑膠大流行”

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