威廉王子對海洋未來“持樂觀態度”

威爾斯親王威廉與妻子凱特以及長子喬治都喜歡潛水，威廉表示，只要立即採取果斷行動，他們對世界海洋的未來充滿信心。

在摩納哥舉行的藍色經濟與金融論壇上發表關於聯合國世界海洋日的講話，該論壇在世界海洋日之前舉行。 聯合國海洋會議 王子將於明天（9 月 XNUMX 日）在尼斯開始他的行程，他說，對許多人來說，海洋是「我們最快樂的回憶發生的地方，是我們探索自然世界奇蹟的地方」。

「我們都依賴豐富的資源來獲取食物和維持生計，然而我們卻常常感覺它與我們的日常生活疏遠、脫節，讓我們忘記了它到底有多麼重要。

威廉王子表示：“海水溫度上升、塑料污染和過度捕撈給這些脆弱的生態系統以及最依賴它們的人民和社區帶來了壓力。”

2022 年，威廉王子和凱特王妃在伯利茲南水島與一隻護士鯊

曾經看似豐富的資源正在我們眼前逐漸減少。我們都將受到影響，我們都對積極和消極的變化負有責任，但我們仍有時間攜手扭轉這一趨勢。

他在提到到 30 年保護 2030% 陸地和海洋的「雄心勃勃」的全球承諾時警告說，「2030 年即將到來，但只有 17% 的陸地和 3% 的海洋得到了充分保護。

王子堅稱：“我們面臨的挑戰前所未有，但我仍然保持樂觀。我相信緊迫感和樂觀精神有能力帶來改變歷史進程所需的行動。”

「我是一個樂觀主義者，因為作為 Earthshot獎，我看到了利用海洋力量同時保護海洋活力的創意、創新和技術的令人難以置信的例子。 」

Earthshot 範例

威廉王子在台下介紹了四位「地球目標」獎的獲獎者和決賽入圍者。 珊瑚維他 他說：「他們的團隊正在開創高科技方法，使珊瑚的生長速度比自然快 50 倍，並提高對氣候變遷影響的適應能力。

在贏得「地球奮鬥獎」後，他們資助了大巴哈馬島沿岸的一項大型修復項目，與當地社區專家合作培育了超過20,000萬株珊瑚。目前，他們正致力於將快速生長的珊瑚擴展到新的地區，以推動珊瑚礁新區的旅遊業發展。

他也讚揚了蘇格蘭生物科技公司創辦人道格拉斯·馬丁 米藻類 : 「在過去六個月裡，他致力於結束對野生捕撈魚類作為 Omega-3 主要來源的依賴，拯救了 2.54 萬條野生魚類，回收了足以填滿 300 個奧運游泳池的廢水，並防止了大量的二氧化碳排放 2 排放。

“僅一噸藻類就能產生相當於3萬條魚的Omega-620,000。MiAlgae不僅僅是替代營養，更是氣候技術、海洋保護和大規模可持續糧食系統。”

恩里克·薩拉 (Enric Sala) 在帛琉潛水 (Manu San Félix / 國家地理)

國家地理的 Enric Sala 原始海洋 威廉王子被譽為海洋保護區科學效益的強大倡導者。 “當社區保護海洋區域時，魚類資源就會恢復，海洋健康狀況也會改善，鄰近社區的利潤也會增加。”

「原始海洋」組織已經協助建立了世界上最大的29個海洋保護區，其面積相當於印度面積的兩倍以上。 Enric 也是大衛愛登堡爵士精彩新片的製作團隊成員之一。 [海運這是我所見過的最令人信服的立即採取行動的理由。

阿滕伯勒的靈感

大衛愛登堡爵士（Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios）

「眼睜睜看著人類活動將美麗的海洋森林變成海底的荒蕪沙漠，真是令人心碎，」王子繼續說道。 “對許多人來說，這敲響了警鐘，讓我們意識到海洋正在發生什麼，但這已不再是眼不見為淨的問題。”

大衛爵士一如既往地給我們留下了樂觀的印象，相信一切都有機會。他相信改變是可能的。

趁我們還有機會，讓我們帶著緊迫感和樂觀精神共同行動。為了地球的未來，為了子孫後代，我們必須聽從大衛愛登堡爵士的名言：拯救海洋，就是拯救世界。

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