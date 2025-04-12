ReefSeed珊瑚計畫在馬爾地夫受到歡迎

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一種可以方便打包並在偏遠地區之間運輸的珊瑚礁修復系統正在馬爾地夫珊瑚產卵季節進行測試。

ReefSeed 水產養殖計畫是 澳大利亞海洋科學研究所 （AIMS）， 馬爾地夫海洋研究所 （MMRI）和澳洲國家科學機構 CSIRO.

目前，該便攜式系統正在南馬累環礁的馬尼亞福施島接受測試，以確定其是否能夠幫助珊瑚礁修復和恢復，此時正是許多珊瑚物種繁殖的季節。

一捆捆珊瑚卵子和精子聚集在 ReefSeed 水箱的表面（AIMS / Carli Randall）

ReefSeed 聯合負責人、AIMS 珊瑚繁殖和水產養殖科學家 Muhammad Azmi Abdul Wahab 博士表示：“隨著氣候變暖，珊瑚白化造成的珊瑚損失是一個全球性問題，不幸的是馬爾代夫的珊瑚礁也未能倖免。”

“看到我們的同事將這次培訓付諸實踐並與我們分享他們在馬爾地夫珊瑚方面的知識和經驗，我們感到非常興奮。”

去年 10 月大堡礁珊瑚產卵季節期間，AIMS 已經培訓了幾位 MMRI 生物學家和技術人員使用 ReefSeed 系統。

在馬爾地夫，兩個組織的科學家和技術人員收集了珊瑚，並將其放入 ReefSeed 系統中，為持續數月的季節做好準備。珊瑚卵子和精子束受精並成長為幼蟲，然後通過專門設計的陶瓷裝置定居並轉移到珊瑚礁中。

AIMS 的 Carly Randall 博士與馬爾地夫 ReefSeed 開放日來賓交談（AIMS / Crystle Wee）

MMRI 主任 Khadeeja Ali 表示： “ReefSeed 給了我們修復因白化和氣候變遷影響而面臨巨大壓力的珊瑚礁的希望。” “這項舉措使珊瑚礁修復具有可擴展性，並支持利用基因多樣化的珊瑚修復珊瑚礁。”

她表示，該措施「顯著增強」了 MMRI 實施和改進珊瑚礁修復計畫的能力。 “透過廣泛使用 ReefSeed 的技術，我們希望能夠實現有效和可持續的珊瑚礁修復的新時代。”

澳洲駐馬爾地夫高級專員戴維·傑瑟普與馬爾地夫漁業和海洋資源部長艾哈邁德·希亞姆（漁業和海洋資源部/Naaish）

CSIRO 高級研究員 Christopher Doropoulos 博士表示：“自 2020 年以來，我們一直與馬爾地夫的 MMRI 合作，培訓當地社區使用有性繁殖的珊瑚幼蟲進行珊瑚修復技術。”

「一些培訓包括收集珊瑚礁過程的信息，例如珊瑚繁殖時間；其他培訓涉及修復技術的實際應用，所有這些培訓都發表在免費出版物上 標準作業程序.

“與 AIMS 和 MMRI 合作透過 ReefSeed 系統進一步開發便攜式水產養殖系統為修復工具箱增加了另一種方法。”

AIMS 的 Andrea Severati 與 ReefSeed 開放日來賓合照（AIMS / Crystle Wee）

該計畫和合作於 3 月在馬爾地夫的開放日活動中進行了展示，馬爾地夫政界人士和公務員、澳洲駐馬爾地夫高級專員和非政府組織代表出席了活動。

開放日（漁業和海洋資源部/Naaish）

馬爾地夫漁業和海洋資源部長艾哈邁德·希亞姆評論道：“隨著 ReefSeed 項目的推進，很明顯，珊瑚礁的未來掌握在我們手中。” “通過共同努力，我們可以恢復已經失去的一切，保護現存的一切，並確保馬爾代夫人的後代以及遊客能夠繼續享受我們美麗的珊瑚礁。”

ReefSeed 採用澳洲政府珊瑚礁修復與改造計畫開發的科學技術，並獲得 G2.3 國際組織珊瑚研究與發展加速器計畫在三年內授予的 1.8 萬澳元（20 萬英鎊）的資助。

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