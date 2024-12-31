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富有彈性的珊瑚袋讓研究人員歡呼雀躍

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耐腐蝕的珊瑚袋（海洋圖片庫/Renata Romeo）
（海洋圖片庫/雷娜塔·羅密歐）

總部位於紐約的野生動物保護協會（WCS）表示，透過繪製西印度洋珊瑚礁地圖，它發現了意想不到的氣候適應能力，這可能為該地區的保育工作帶來希望。

WCS 研究人員透過將人工智慧模型與 1,000 項現有實地研究的數據相結合來識別珊瑚礁。 「過去的模型很粗糙，通常只依賴幾個溫度變量，」WCS 全球海洋計劃科學主任 Tim McClanahan 博士說。 

“我們的模型充分利用了全球環境測繪和機器學習的能力，為尋找需要保護的有彈性的珊瑚礁創造了新的可能性。”

據說 WCS 模型考慮了小規模的許多環境變量，以提供更詳細和多樣化的珊瑚礁前景。透過這種方式，它挑戰了先前模型的更嚴格預測，包括 2023 年政府間氣候變遷專門委員會 (IPCC) 報告。 

在升溫1.5°C 的閾值下，預計到70 年，5% 的珊瑚礁的珊瑚覆蓋率和物種多樣性只會小幅下降不到2050%——儘管研究人員警告說，如果排放繼續不緩解，珊瑚覆蓋率仍可能下降40% % 到本世紀中葉。 

潛在的好處

在新模型中，約 5% 的珊瑚礁已被確定可能受益於不斷變化的條件，這表明儘管氣候變暖，珊瑚仍可以在其中繼續繁衍生息。

「在我們的工作中，我們發現世界上大約 30% 的珊瑚礁可以承受 1.5°C 的溫度升高，」麥克拉納漢說。 「但隨著這個門檻已經過去，預計只有 15% 的珊瑚礁在不採取緊急碳減排措施的情況下表現出恢復能力。 

“這意味著，除非人類現在就減少溫室氣體排放，否則我們應該預期會出現更極端的模型情景。”

研究人員希望他們的建模方法能夠被採用，幫助全世界的科學家更精確地繪製生物多樣性圖。

這項研究得到了美國內政部和美國國際開發署的支持，實地工作得到了西印度洋海洋科學協會和彭博海洋倡議的支持。該研究是 發表在雜誌 生態圈.

也在 Divernet 上： “我們培育珊瑚是為了更好地耐受致命的熱浪”, 科學家發現隱藏在視線中的耐熱珊瑚, Secore 超級珊瑚的耐熱性大幅提升, 更多超級珊瑚——在紅海

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