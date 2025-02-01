海草種植者需要幫助識別康沃爾郡的土地

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康沃爾野生動物信託基金會 (CWT) 正在招募志工幫助恢復當地潮間帶海草草甸——這可能只是意味著潛水員在低潮時留意可能的沿海地點，或詢問居民對該地區的回憶。

研究表明，泥濘的河口海草床比深水中的海草床容納的碳量高出四倍。服裝製造商支持和資助 海鹽康沃爾 在過去三年中，CWT 嘗試了在法爾-魯安河口和赫爾福德河口重新種植潮間帶海草的各種方法。

該方法目前已準備好在全國範圍內推廣，但仍需確定最有希望的新修復地點。 CWT 解釋道，這是一項頗具挑戰性的任務，因為有關以前海草生長地點的歷史記錄非常有限。

赫爾福德河口的潮間帶海草草甸（馬特·斯萊特）

CWT 的海草計畫助理 Beth Ford 表示：“我們希望透過恢復康沃爾郡曾經存在但現在已經消失的潮間帶海草的地區，為大自然提供幫助。”

海草計畫官員 Chloe James 補充說：「當地居民的記憶有助於我們建立一幅畫面，幫助我們積極修復和支持恢復。」因此，我們可能需要挖掘長期居民的記憶，看看其中是否包括海草曾經生長過但後來從當地海岸消失了。

任何可能對專案有用的信息都可以傳遞給 康沃爾野生動物信託基金 致電 07966 581046 或發送電子郵件至 beth.ford@cornwallwildlife.org.uk

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