馬爾地夫長線掉頭，鯊魚得以暫緩

人們擔心馬爾地夫將再次批准破壞性的延繩釣捕撈，從而放棄來之不易的鯊魚和鰩魚保護聲譽，這一擔憂已被打消。

在國際科學家和公眾在馬爾地夫自己的可持續金槍魚漁業支持下發起運動後，據說總統穆罕默德·穆伊祖親自進行了乾預。他決定不再繼續重新頒發延繩釣許可證，因為這可能會威脅到脆弱目標物種和兼捕物種的生存機會。

八月中旬 迪韋爾內特 已經運行了這篇文章 馬爾地夫的延繩釣計畫使支持鯊魚的聲譽面臨風險解釋說，科學家和自然資源保護主義者呼籲主要潛​​水目的地政府重新考慮一項允許鯊魚和鰩魚副漁獲物登陸的法規草案。它還建議潛水員可以考慮簽署一份請願書 問題.

延繩釣捕撈將增加馬爾地夫當地小規模漁民所依賴的鮪魚族群的壓力。

「逐一鮪魚捕撈是馬爾地夫令人自豪的傳統，可以追溯到數百年前，」埃克塞特大學海洋保護教授、馬爾地夫珊瑚研究員卡勒姆·羅伯茨說。 「很少有地方能夠展現出如此非凡的長期可持續性。

“透過拒絕更有效和更具破壞性的捕撈方法，馬爾地夫向其他國家展示了平衡漁業收入與海洋健康和自然保護的更好途徑。”

有害影響

海外船隻於 1985 年開始在馬爾地夫進行延繩釣捕撈。

漁業和海洋資源部最近宣布，由於相信黃鰭金槍魚、大眼金槍魚和劍魚的延繩釣捕撈可以為當地漁業帶來可觀的收入，且不會造成任何不利影響，因此正在製定新的指導方針來規範這種做法，這引起了人們的擔憂。

馬爾地夫國內外的環境機構對此舉對其環境和經濟造成的不利影響表示擔憂，並提出了歐盟採取行動的可能性。

鰩魚也會因為延繩釣的回歸而受到威脅（Simon Hilbourne / 海洋圖像庫）

英國海洋保護慈善機構表示：「超過100 名國際科學家支持了由當地和國際保護非政府組織、當地漁民和旅遊團體領導的一項運動，並共同簽署了一封致政府的信，表達了對重新頒發許可證的擔憂。 藍色海洋基金會。 「這場運動感動了更廣泛的公眾，短短兩週內就在請願書上獲得了 30,000 個簽名。”

“明智的干預”

「延繩釣將導致無數珍貴的海洋生物死亡，包括鯊魚、海龜、鰩魚和海鳥，損害馬爾地夫的旅遊品牌及其金槍魚漁業的聲譽，」該機構表示。 馬爾地夫海洋聯盟 當地環境機構。

農業部與馬爾地夫黃鰭鮪漁民聯盟聯合發起請願書，呼籲國際社會讓政府意識到延繩釣對生態、經濟和聲譽的影響。

「我們祝賀總統的明智幹預，」農業部表示。 「像延繩釣這樣的破壞性捕撈做法不僅會導致過度捕撈，還會破壞我們漁民及其家庭的身份和經濟穩定性。我們感謝總統傾聽我們的擔憂並為了許多人而不是少數有影響力的團體的利益而改變這一決定。

「現在是國際社會積極認可馬爾地夫對其人民和自然的承諾的時候了，透過購買可持續的竿釣金槍魚和國際政府根據馬爾地夫的高度可持續性審查貿易協定來支持馬爾地夫漁民精神，」藍色海洋基金會說道。

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