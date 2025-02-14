向康沃爾海灘表達一點愛意

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

為配合情人節，康沃爾野生動物信託基金會 (CWT) 將於 14 月 16 日至 XNUMX 日舉辦「愛護海灘」清潔週末活動。活動由 您的海岸網絡 全縣 18 個海洋保護組織。

一年一度的海灘清潔活動於 2018 年啟動， C.W.T. 表示它們已成為康沃爾郡保護日曆中的一項重要活動，在冬季聚集了數百名各年齡層的志工來處理海岸線上的海洋垃圾，尤其是塑膠。

聖艾夫斯 (CWT)

CWT 社區參與官員凱蒂·貝爾曼 (Katie Bellman) 表示：“‘愛你的海灘’就是為了傳播愛 —— 不僅僅是對我們特殊的海岸線的愛，而且是對康沃爾保護核心的社區精神的愛。”

「年復一年，我們都為當地志工和令人驚嘆的 Your Shore Network 團體的奉獻精神所震撼，是他們讓這些活動得以順利舉辦。

“這個週末對任何人來說都是一個絕佳的機會——無論你是第一次還是經常去海灘清潔——走出戶外，接觸大自然和社區，幫助保護我們都珍惜的地方。”

清理過程中收集的塑膠「顆粒」（CWT）

CWT 表示，無論是參加有組織的活動，還是在獨自的沿海散步時撿垃圾，每一個小動作都會產生很大的作用。信託鼓勵參與者利用找到的材料創建一個心形，並在社交媒體上分享它的圖像，標記@yourshorenetwork 並使用#SpreadLoveNotLitter 和#LoveYourBeach。

今年的另一個亮點是聖艾夫斯港的「無聲迪斯可海灘清潔」活動。 了解發生了什麼事以及在哪裡.

也在 Divernet 上： “我們到處都能找到證據”, 海草種植者需要協助識別康沃爾郡的種植地點, 康沃爾率先為全球海草運動做出貢獻