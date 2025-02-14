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向康沃爾海灘表達一點愛意

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在波爾杜 (CWT) 舉辦「愛你的海灘」活動
在波爾杜 (CWT) 舉辦「愛你的海灘」活動

為配合情人節，康沃爾野生動物信託基金會 (CWT) 將於 14 月 16 日至 XNUMX 日舉辦「愛護海灘」清潔週末活動。活動由 您的海岸網絡 全縣 18 個海洋保護組織。

一年一度的海灘清潔活動於 2018 年啟動， C.W.T. 表示它們已成為康沃爾郡保護日曆中的一項重要活動，在冬季聚集了數百名各年齡層的志工來處理海岸線上的海洋垃圾，尤其是塑膠。

聖艾夫斯 (CWT)
聖艾夫斯 (CWT)

CWT 社區參與官員凱蒂·貝爾曼 (Katie Bellman) 表示：“‘愛你的海灘’就是為了傳播愛 —— 不僅僅是對我們特殊的海岸線的愛，而且是對康沃爾保護核心的社區精神的愛。”

「年復一年，我們都為當地志工和令人驚嘆的 Your Shore Network 團體的奉獻精神所震撼，是他們讓這些活動得以順利舉辦。

“這個週末對任何人來說都是一個絕佳的機會——無論你是第一次還是經常去海灘清潔——走出戶外，接觸大自然和社區，幫助保護我們都珍惜的地方。”

清理過程中收集的塑膠「顆粒」（CWT）
清理過程中收集的塑膠「顆粒」（CWT）

CWT 表示，無論是參加有組織的活動，還是在獨自的沿海散步時撿垃圾，每一個小動作都會產生很大的作用。信託鼓勵參與者利用找到的材料創建一個心形，並在社交媒體上分享它的圖像，標記@yourshorenetwork 並使用#SpreadLoveNotLitter 和#LoveYourBeach。

今年的另一個亮點是聖艾夫斯港的「無聲迪斯可海灘清潔」活動。 了解發生了什麼事以及在哪裡.

也在 Divernet 上： “我們到處都能找到證據”, 海草種植者需要協助識別康沃爾郡的種植地點, 康沃爾率先為全球海草運動做出貢獻

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

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https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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