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大衛爵士回憶起可怕的潛水頭盔經歷

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大衛愛登堡爵士展示了他的困境
大衛愛登堡爵士展示了他的困境

大衛愛登堡爵士 99 歲，憑藉其震撼人心的新紀錄片，依然備受矚目 海運 同時播放 聯合國海洋會議 今天（9 月 XNUMX 日）在尼斯拉開序幕。

然而，如果早期的戶外廣播出現不同的轉變，這位資深野生動物專家和自然資源保護者可能永遠不會享受他輝煌的職業生涯。 

在最近於倫敦皇家節日大廳與威爾斯親王威廉王子錄製的對話中，阿滕伯勒向英國廣播公司展示了近 70 年前他在鏡頭前第一次嘗試戴潛水頭盔的情況——在澳大利亞大堡礁。

當他試戴別人贈送的魚缸式頭盔時，王子警告他，他可能無法再將其摘下。 

阿滕伯勒和他的採訪者威廉王子
阿滕伯勒和他的採訪者威廉王子

「這是一件很奇怪的事情，」大衛爵士一邊說一邊摘下頭盔，「當我第一次戴上頭盔時，我突然感覺到水從這裡流過來，」他指著自己的嘴補充道。 

「我想：『這不可能。』當它傳到那裡（他的鼻孔）時，我想：『我 肯定 「這不對。’當然，如果你被這東西壓著，你就無法呼吸，甚至無法讓別人聽到你說話——你知道，把它從我身上拿開！”

幸運的是，他及時向管理員報告了自己的困境，但這位毫無同情心的導演隨後要求阿滕伯勒把頭盔給他，以便他可以演示頭盔的正確使用方法。

「我說：『這是個錯誤。』他說：『不，看，來吧！』他戴上了它，我很高興地說，他潛入水中，然後比我更快出來，因為那裡 實際上是物體本身有缺陷。 」

新世界

威廉王子評論說，在人們對水下世界知之甚少的時代，愛登堡能夠潛水，並成為第一批看到並談論水下世界的人之一，這一定是一件令人著迷的事情。 

「庫斯托發明了水肺和臉部呼吸器後，面具「那一刻，你突然進入了一個新世界，」阿滕伯勒表示同意。 “你和魚兒一起飛行，那是一次非凡的體驗，魚兒當然對你沒有任何反應，因為它們以前從未見過像你這樣的生物。”

“水下攝影師太棒了。我覺得有些人在水下比在陸地上更快樂。”

YouTube視頻

當威廉王子向阿滕伯勒詢問海洋狀況時，他回答說：「可怕的是，你、我和大多數人都不知道海洋的狀況。

“當我第一次看到這部電影的鏡頭時，我被我們對深海海底所做的一切所震驚。這簡直可怕得難以言表。” 

「如果你在陸地上做任何類似的事情，每個人都會憤怒。如果這部電影真的起了作用，哪怕只是改變了公眾的意識，那它就意義非凡。我只能希望，看到這部電影的人能夠意識到，在我們摧毀這片寶藏之前，必須採取行動。”

海運 可以在電影院觀看，現在可以在 Disney+、Hulu 和國家地理上播放。

也在 Divernet 上： 威廉王子對海洋未來“持樂觀態度”, 愛登堡影片嚴厲譴責 MPA 拖網捕撈行為, 紙質公園：“三分之二的海洋保護區無效”

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