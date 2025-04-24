泰國禁止新手潛水員使用水下相機

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泰國推出了新的國家法規，限制只有經驗豐富的潛水員才能使用水下相機，以幫助保護脆弱的珊瑚礁。

推出這些措施的自然資源與環境部規定，只有獲得高級開放水域潛水員資格證書或同等或以上級別的潛水員，或持有潛水日誌證明至少進行過 40 次「深」潛的開放水域潛水員，才可以在水下攜帶相機。

如果受到質疑，水下攝影師必須向官員出示其證書或日誌。新規定於昨天（23月XNUMX日）生效。

該部門將珊瑚礁破壞的原因一定程度上歸咎於潛水旅遊，並表示此舉是出於保護海洋生態系統的迫切需求。

人們認為，缺乏經驗的潛水員更有可能難以保持中性浮力，或無法將注意力分散在良好的潛水練習和捕捉影像之間。目前，泰國已禁止新手在訓練和考試潛水期間，或在獲得開放水域潛水員資格後在水下使用相機。

浮潛限制

浮潛者也成為目標，規定他們必須只在海面高出珊瑚至少 2 公尺的區域游泳，以盡量減少受到干擾的風險。除非他們已經完成水肺潛水或自由潛水課程，否則他們現在還必須穿著救生衣。

潛水操作員、教練和潛水長被告知，如果發現任何潛水員或浮潛者違反規定，應立即介入。如果他們不這樣做，或者沒有警告他們負責的遊客有關規定，他們的執照可能會被吊銷，並且可能面臨最高兩年監禁和/或最高 200,000 萬泰銖（4,500 英鎊）的罰款。

該禁令不適用於為學術研究、教育或適當監督的海洋保護和修復計畫而進行的授權潛水活動。

雖然此舉可能會阻止一些潛在或資質較低的潛水員前往泰國，但也可能鼓勵新獲得認證的潛水員更快地獲得更高的資格。

皮皮島重新開放

皮皮島（迭戈·德爾索）

泰國經常表現出願意採取嚴厲措施來保護其視為寶貴資產的海洋環境。在關閉近一年之後，皮皮島的 10 個潛水點剛剛重新開放，關閉的目的是為了讓受損的珊瑚礁有時間從嚴重的白化現像中恢復過來。

Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi 已實施封閉 國家公園 位於普吉島西部的甲米府，因電影而聞名 海灘。公園負責人Saengsiri Chongthong表示，最近的評估顯示珊瑚正在顯示出強勁的恢復跡象。

只有一個島嶼科蓋 (Ko Gai) 的西側仍然關閉，公園管理部門敦促遊客和經營者遵守嚴格規定，禁止亂丟垃圾、傾倒食物垃圾、在珊瑚礁附近停泊或接觸海洋生物。

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