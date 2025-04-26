川普深海「海盜採礦」令遭批評

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唐納德·川普總統發布了一項行政命令，指示美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）向美國公司頒發深海採礦許可證。

這一舉動繞過了國際海底管理局（ISA）的權威，該機構是聯合國下屬機構，一直在考慮制定標準來規範在深海這樣脆弱的生態系統中進行採礦的任何國際行為。

環保人士譴責這項單邊行動，稱其基於有缺陷且過時的商業案例，有些人聲稱中國將從這項決定中獲益最多。

目前尚無商業規模的深海採礦，但已知領海以外的深海海床，特別是太平洋，是鎳、鈷、錳和銅等金屬的潛在來源。

美國商務部首席副助理部長埃里克·諾布爾 (Erik Noble) 表示：“總統通過這項行政命令，為供應鏈的恢復力和蓬勃發展的國內製造業鋪平了道路。” NOAA，隸屬於美國商務部。

“美國將在深海礦物開採領域引領世界，而美國國家海洋和大氣管理局將發揮先鋒作用，與聯邦機構和私營企業合作，支持海底關鍵礦物的發現和收集。”

目錄 目錄 打開閘門 國家利益 放射性山 “可怕的後果”

打開閘門

根據 海洋保護然而，川普的命令卻無視國際共識，為不受監管的海底採礦打開了閘門，並且「公然違背了美國國家海洋和大氣管理局的使命」。

美國國家海洋暨大氣總署的對外事務副總裁傑夫·沃特斯評論道：“美國國家海洋和大氣管理局的職責是保護而不是危害海洋及其經濟效益，包括漁業和旅遊業；科學家們一致認為，深海採礦對我們的海洋以及我們所有依賴海洋的人們來說是一項極其危險的行動。”

他說：「50多年前進行試采的美國海底區域至今仍未完全恢復。」 「深海採礦造成的危害不僅限於海底：它會影響整個水體，從上到下，以及依賴它的所有人和一切。

“證據表明，深海採礦的目標區域通常與重要漁業區域重疊，這引發了人們對其對該國價值 321 億美元的漁業造成影響的嚴重擔憂。”

國家利益

川普政府認為，允許深海採礦對於確保電池、電子產品和國防系統生產所必需的礦產至關重要，並聲稱這可以在十年內為美國經濟創造 300 億美元的收入並創造 100,000 萬個就業機會。

它還制定了 問題 作為國家安全之一，旨在減少對外國資源的依賴——主要針對主導此類礦產全球供應鏈的中國——並將美國定位為新興產業的領導者。

ROV Deep Discoverer 在錳鐵礦區上方作業（NOAA）

加州大學聖塔芭芭拉分校和柏克萊分校的教授道格拉斯·麥考利博士則認為：「這項行政命令對中國經濟來說是一份大禮。迄今為止，大多數國家一直在國際海底管理局（International Seabed Authority）的同一張桌子上，仔細協商具有約束力的採礦法規，以確保公平分享在國際水域開採的資源所產生的利益。而美國正試圖破壞這一受控而美國的進程。

美國已成為國際水域第一個海盜採礦行動的實施者。如果有規則，我們本來可以控制中國或任何國家或個人從這片海域開採的礦物。但如果沒有任何規則，中國，簡而言之，將更容易獲勝。

放射性山

「例如，最近發現這些海底金屬具有放射性，」麥考利說。 “很難想像美國有哪個社區會希望在自家後院加工堆積如山的放射性金屬。其他國家可能對這類事情不那麼敏感。”

諷刺的是，我們剛剛掀起了一股淘金熱——但這卻是一場愚蠢的淘金熱。美國在熱衷於開採這些海洋礦物的同時，似乎忽略了數據統計。

「從海底開採出來的鈷和鎳，將是地球上最昂貴的鈷和鎳……如今鈷和鎳供應過剩，在國際金屬市場上只需點擊一下滑鼠，就能以極低的價格買到。美國剛剛簽署了一份非常糟糕的經濟協議。”

“可怕的後果”

鄧肯·柯里 深海養護聯盟 將此舉描述為「違反國際法，給每一個從海洋這一共同遺產中受益的國家和人民帶來可怕的後果」。

他說：“這顛覆了《聯合國海洋法公約》40多年的法律先例，有可能破壞全球海洋治理，是對受此舉影響最大的太平洋沿岸各國人民和國家的侮辱。”

活動團體已做好應對事態發展的準備（綠色和平組織）

評論說：“美國政府無權單方面允許一個行業破壞人類的共同遺產，並為了少數公司的利益而破壞深海。” 綠色和平組織，而 生物多樣性中心 聲明：“快速推進深海採礦正在釀成一場環境災難。川普正試圖將地球上最脆弱、最不為人所知的生態系統之一開放給不計後果的工業開發。”

美國國家海洋和大氣管理局表示，該機構將與其他聯邦機構合作夥伴“攜手合作，透過測繪、特性描述、環境數據收集和資源評估方面的進步，更好地了解深海。此外，美國國家海洋和大氣管理局還將根據適用法律採取環境合規措施。”

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