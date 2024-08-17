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「復仇」日本希望沃森因2010年臭彈指控而被起訴  

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保羅沃森船長在格陵蘭島被捕 (CPWF)
保羅沃森船長在格陵蘭島被捕 (CPWF)

格陵蘭島的丹麥法院告訴保羅沃森船長，由於他被認為有逃跑風險，因此必須留在監獄中，但支持者表示，這位資深的反捕鯨活動家「被剝奪了用證據為自己辯護的基本權利，同時忍受有辱人格的待遇，這對於一個已被定罪的罪犯來說比一個尚未出庭的人更合適」。 

沃森 被逮捕了 當他的船 John Paul DeJoria 據先前報導，21 月 XNUMX 日，該油輪在丹麥自治領土格陵蘭島停止加油 迪韋爾內特。此後他一直被關押在一個偏遠的拘留中心。

他帶著船員和 25 名志願者前往北太平洋，攔截日本最新的工廠捕鯨船—— 金剛丸.  

丹麥表示，這次逮捕符合日本對華生發出的國際逮捕令，因為華森反對在南大洋鯨魚保護區的捕鯨活動。如果丹麥司法部同意日本引渡沃森的正式請求，他可能會在日本面臨長期監禁。 

華森被戴上手銬帶到法庭聽證會， 視頻 由...製作 保羅‧華森船長基金會 （CPWF），似乎給他帶來了痛苦。儘管聽證會以丹麥語舉行，但據說沃森沒有獲得翻譯服務，這違反了丹麥法律。 

YouTube視頻

「對我來說，很明顯，日本正在尋求對此次事件所造成的國際恥辱進行報復。 鯨魚戰爭 電視連續劇，報道我們打擊非法捕鯨的行動，」沃森在給法庭的聲明中說。 “但我的兩個小男孩需要我，勝過日本需要復仇。”

鯨魚戰爭 由動物星球和海洋守護者保護協會製作，沃森是該協會的創始人兼首席執行官，記錄了他們反對日本捕鯨探險的行動。該劇自 2008 年起已播出六季，至今仍可在 流媒體服務

據說，法官拒絕讓法庭觀看該系列的片段，指控日本人捏造了針對沃森的證據。

CPWF 表示：「如果獲得這些證據，可能會嚴重損害日本當局提起的案件。」但法官表示，法院只考慮引渡請求，而不考慮潛在指控。

沃森的法律團隊立即對法官關於沃森應繼續入獄至 5 月 XNUMX 日的判決提出上訴，而丹麥司法部決定是否應將他引渡。

碰撞和沈沒

沃森的逮捕令似乎是圍繞著 2010 年初沃森競選時在南極海域發生的一起廣為人知的事件展開的。 海牧羊人，一個與他不再有聯繫的組織。

海洋守護者三體船 阿迪·吉爾由紐西蘭反捕鯨活動家彼得白求恩 (Peter Bethune) 駕駛的船長曾與日本捕鯨船相撞 湘南丸2號。事件最終以 阿迪·吉爾 被拖曳時下沉。

白求恩後來登上了 湘南丸2號 指控其船長謀殺未遂，並向他收取損失的費用 阿迪·吉爾，並被指控將一瓶丁酸中的內容物（相當於臭彈）扔到一名機組人員身上。

白求恩後來聲稱，他策劃了沉沒事件 阿迪·吉爾 沃森下令進行宣傳，但沃森否認了這項指控。 

八月初在紐約市舉行支持 Watson 的抗議活動 (CPWF)
支持保羅·沃森的抗議活動 紐約 本月城市 (CPWF)

在日本入獄五個月後，白求恩被判襲擊和阻礙捕鯨船罪，但兩年監禁被緩刑並被驅逐出境。據說與他有牽連的人沃森已被國際刑警組織列為關注對象。

「對保羅沃森的指控是基於日本當局為阻止保羅沃森的競選活動而捏造的事實，」船長的律師朱莉斯特奇和喬納斯克里斯托弗森在格陵蘭法院表示。

「保羅沃森被指控與彼得白求恩合謀傷害一名船員 湘南丸日本聲稱臭彈擊中該船時，他就在該船的甲板上。 

視頻資料 顯示當臭彈擊中該船時，該船員並不在甲板上，這與日本的說法相反。這些圖像還顯示，日本人不久前使用了大量的胡椒氣，這些胡椒氣接觸了自己船員的臉部。 

「這些影片顯示日本捏造事實以獲得引渡和定罪。我們的團隊將發布《動物星球》視頻，以便公眾能夠了解此案的真實情況。

堵住漏洞

日本的南極「科學研究」捕鯨計畫在 2016 年之前一直在違反國際法院的裁決。

「在 2016 年 國際捕鯨委員會 在這次會議上，澳洲帶頭提出了一項具有里程碑意義的決議，該決議得到了 88 個國家的批准，旨在堵住各國以科學研究為藉口捕殺鯨魚的漏洞，」CPWF 表示。 

「雖然 IWC 在堵住這一漏洞方面取得了長足進步，但它仍然存在。可悲的是，日本以研究為幌子在南大洋和南極水域捕殺了超過 15,000 頭鯨魚。

目前約有 69,000 人 簽署 CPWF 請願書 呼籲丹麥下令釋放保羅·沃森。 

也在 Divernet 上： 保羅·沃森因日本人捕殺長鬚鯨而入獄, 保羅·沃特森在哥斯達黎加獲釋

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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