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深度療癒－未來之路

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德普療法

許多潛水界人士都知道，Deptherapy & Deptherapy Education 於 31 年 2023 月 XNUMX 日作為慈善機構關閉，此前該機構為英國武裝部隊退伍軍人和一些緊急服務工作者服務了近十年，這些人因服務於君主和國家而遭受了改變人生的精神和/或身體挑戰。

這項工作擴大到涵蓋那些處於神經多樣性模式或具有特殊教育需求的人，但該慈善機構的工作在很大程度上因 COVID、對「軍事」部門的慈善捐贈減少以及新受益人申請減少而受到限制。

當該團隊關閉慈善機構時，他們承諾保留該網站： www.deptherapy.co.uk 而 Facebook 專頁：Deptherapy 和 Deptherapy Education 將會存活兩年。

理查德和團隊現在決定長期維護該網站和 Facebook 頁面。

Deptherapy 被認為是適應性教學領域的世界領導者，其委託的研究已被「綠色和藍色空間」康復領域的許多科學家採納為最佳實踐，該團隊仍然經常收到關於適應性教學支持和建議的請求。

IMG 3718
深度治療受益人 Tom Oates（PTSD）和 Michael Hawley（MS）在 Roots Red Sea 的 RAID IDP 上

新角色

前 Deptherapy 團隊，現在作為一群朋友，對適應性教學有著濃厚的興趣，決定專注於頒布有關適應性技術的最佳實踐，並充當這個被誤解和歪​​曲的潛水專業領域的知識寶庫。

他們將努力帶頭推動 ISO 和 WRSTC 在適應性教學/潛水以及專業有效管理方面的標準，從而防止個人/機構對水肺潛水對那些有精神/身體障礙或神經多樣性範式的人的益處做出毫無根據或誇大的聲明。

在接下來的幾週和幾個月裡，該網站將發生變化以反映這一新角色，同時仍保留其原始慈善角色的自豪感。

從長遠來看，該團隊保留了經驗豐富的教練和專門的醫療（潛水醫學和心理健康）顧問，正在考慮開發一種超越機構的適應性教學計劃，並將適應性潛水員的需求放在首位。

Deptherapy 仍然是 RAID 潛水中心，團隊要特別感謝 Roots Red Sea 作為維護該網站的企業贊助商，以及 Dave Hubber 和 Simon MacKay，他們將繼續負責該網站，就像他們自 2014 年以來所做的那樣。

理查德·卡倫表示：「該行業需要接受泛機構的適應性教學標準，並且必須停止那些未經證實的有關水肺潛水對康復和心理健康有益的說法。我們需要一種確保誠實和正直的環境，而不是被商業化所主導。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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