深度療癒－未來之路

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許多潛水界人士都知道，Deptherapy & Deptherapy Education 於 31 年 2023 月 XNUMX 日作為慈善機構關閉，此前該機構為英國武裝部隊退伍軍人和一些緊急服務工作者服務了近十年，這些人因服務於君主和國家而遭受了改變人生的精神和/或身體挑戰。

這項工作擴大到涵蓋那些處於神經多樣性模式或具有特殊教育需求的人，但該慈善機構的工作在很大程度上因 COVID、對「軍事」部門的慈善捐贈減少以及新受益人申請減少而受到限制。

當該團隊關閉慈善機構時，他們承諾保留該網站： www.deptherapy.co.uk 而 Facebook 專頁：Deptherapy 和 Deptherapy Education 將會存活兩年。

理查德和團隊現在決定長期維護該網站和 Facebook 頁面。

Deptherapy 被認為是適應性教學領域的世界領導者，其委託的研究已被「綠色和藍色空間」康復領域的許多科學家採納為最佳實踐，該團隊仍然經常收到關於適應性教學支持和建議的請求。

深度治療受益人 Tom Oates（PTSD）和 Michael Hawley（MS）在 Roots Red Sea 的 RAID IDP 上

新角色

前 Deptherapy 團隊，現在作為一群朋友，對適應性教學有著濃厚的興趣，決定專注於頒布有關適應性技術的最佳實踐，並充當這個被誤解和歪​​曲的潛水專業領域的知識寶庫。

他們將努力帶頭推動 ISO 和 WRSTC 在適應性教學/潛水以及專業有效管理方面的標準，從而防止個人/機構對水肺潛水對那些有精神/身體障礙或神經多樣性範式的人的益處做出毫無根據或誇大的聲明。

在接下來的幾週和幾個月裡，該網站將發生變化以反映這一新角色，同時仍保留其原始慈善角色的自豪感。

從長遠來看，該團隊保留了經驗豐富的教練和專門的醫療（潛水醫學和心理健康）顧問，正在考慮開發一種超越機構的適應性教學計劃，並將適應性潛水員的需求放在首位。

Deptherapy 仍然是 RAID 潛水中心，團隊要特別感謝 Roots Red Sea 作為維護該網站的企業贊助商，以及 Dave Hubber 和 Simon MacKay，他們將繼續負責該網站，就像他們自 2014 年以來所做的那樣。

理查德·卡倫表示：「該行業需要接受泛機構的適應性教學標準，並且必須停止那些未經證實的有關水肺潛水對康復和心理健康有益的說法。我們需要一種確保誠實和正直的環境，而不是被商業化所主導。