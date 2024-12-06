潛水慈善機構 Diveheart DEMA 2024 年白金潛水社區冠軍

Diveheart 是一個國際公認的非營利組織，致力於透過水肺潛水增強各種能力的個人能力，榮獲了享有盛譽的 白金潛水社區冠軍獎 在 2024 年潛水裝備和行銷協會 (DEMA) 展會上。該榮譽表彰了 Diveheart 對潛水行業包容性、創新和教育的傑出貢獻。

該獎項表彰了Diveheart 的開創性舉措，包括自2001 年啟動以來，其自適應水肺潛水計劃通過幫助殘疾人發現自己的潛力來改變生活。培育支持性社群激勵潛水員和非潛水員。

「很榮幸被 DEMA 認可為白金潛水社區冠軍，」Diveheart 創始人兼總裁 Jim Elliott 說道。 “這個獎項驗證了我們的使命，並鼓勵我們不斷打破潛水世界的障礙。”

11月拉斯維加斯的DEMA Show也看到了Diveheart的研討會， 建立更好的自適應潛水簡報，吸引了大批積極參與的觀眾。在專家教練的帶領下，研討會提供了實用的工具和策略，用於根據適應性潛水員的獨特需求量身定制潛水簡報。

「我們研討會的成功凸顯了業界對適應性潛水教育的認識和需求不斷增長，」艾利奧特說。 “我們很高興看到社區採用最佳實踐，讓每個人都更容易參與潛水。”

DEMA 潛水社區冠軍獎

在 Diveheart 慶祝這一里程碑之際，該組織期待透過創新計劃、合作夥伴關係和設施來擴大其影響力，例如即將推出的深度治療池項目，旨在增加適應性潛水的機會。

有關 Diveheart、其計劃或如何支持該使命的更多信息，請訪問該組織的 網站.