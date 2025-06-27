潛水、用餐、探索——與 Tait Miller 一起探索拉賈安帕特群島的文化與美食

想像一下乘坐一艘美麗的帆船遊覽拉賈安帕特生物多樣性水域，在叢林覆蓋的島嶼上覓食，學習古老的烹飪方法，在星空下入睡——同時與印度尼西亞豐富的傳統和人民建立聯繫。

這正是遊客們在 Emperor Adventure 於今年 10 月推出的獨家全新印尼文化與美食之旅中所期待的，該旅程由野外廚師和冒險家 Tait Miller 策劃。

這次獨特的小型探險之旅將於 26 年 2025 月 12 日起進行 XNUMX 晚，僅限 XNUMX 位客人，乘坐美麗的帆船 Emperor Raja Laut，將世界一流的潛水、當地美食和拉賈安帕特中心的文化體驗融為一體。

泰特米勒 (Tait Miller) 探索當地瀑布

米勒自己在該地區的旅程啟發了這次旅行的設計，他解釋道：「我們的使命是深入探索拉賈安帕特群島——發掘其最精彩的冒險、它的風味、它的靈魂——並創造終極的旅遊體驗。

對我來說，旅行就是全身心的沉浸。這不僅僅是欣賞美景。它意味著在大海的節奏中醒來，潛入清澈的海水中，與當地人一起烹飪，與大自然和自我連結。

我迫不及待地想帶你踏上這趟畢生難忘的旅程。無論你是潛水員、美食家、冒險家，還是一個透過旅行尋求意義的好奇心人士——拉賈安帕特都能滿足你的需求。

泰特·米勒在荒野中覓食

這次旅行的亮點包括在米蘇爾世界上生物多樣性最豐富的珊瑚礁中潛水、用從叢林中採集的食材進行野外烹飪、探索村莊和社區，以及參觀致力於確保該地區生態可持續性的項目。

名額僅限12個，這將是一次私密而個性化的體驗，定會留下終生難忘的回憶。泰特米勒的印尼文化與美食之旅不僅僅是一趟旅行，更是一場深入四王群島的感官之旅，一場喚醒身心、煥活靈魂的旅程。

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