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潛水店老闆因性虐待被判27年有期徒刑

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馬克貝爾 (Marc Bear) 在朗塞斯頓經營一站式潛水店
馬克貝爾 (Marc Bear) 在朗塞斯頓經營一站式潛水店

康沃爾郡一名潛水店老闆因 27 項性虐待兒童罪被判入獄 16 年。

38 歲的馬克貝爾 (Marc Bear) 還獲得了一年的延期駕照和性傷害預防令，並將終身在性犯罪者登記冊上簽名。 5 月 XNUMX 日，他在特魯羅皇家法院出庭接受宣判，卡爾法官告訴他，他的餘生都會對兒童構成威脅。

貝爾在朗塞斯頓經營一站式潛水店。該公司於去年 10 月註冊成立，陪審團裁定他犯有 XNUMX 項強姦罪、兩項性侵犯罪、兩項導致或煽動性侵犯罪，他於 XNUMX 月中旬辭去董事職務。人進行性活動兩種情況。

被告也被判犯有兩項導致或煽動兒童從事性活動的罪名，一項是強姦罪，一項是性侵犯罪。

貝爾於 11 月被定罪後，曾被警告他將面臨監禁，但已獲准保釋以做好準備。他潛逃了，但第二天在薩默塞特被找到，之後法官告訴​​他，他的逃保「告訴了我需要了解的關於你性格的一切」。

調查警官蒂姆·巴伯里 (Tim Barbery) 表示：“這是一起非常令人不安的案件，犯罪者利用年輕人的脆弱性來滿足自己的性滿足，我對法官的判決表示歡迎。” 德文郡和康沃爾郡警方的公共保護單位。 

「由於罪行的性質，這是一項曠日持久的調查，受害者在支持警方案件中所表現出的力量和勇氣至關重要。我希望今天給出的結果能為他們提供一個小小的結束元素，以便他們能夠開始前進。

也在 Divernet 上： 教練因猥褻學員而入獄, YouTube 潛水員面臨強姦兒童指控, 潛水教練否認猥褻指控, 水下接吻索賠導致潛水員被捕

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01:20 潛水網
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