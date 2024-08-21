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潛水隊在 1m 發現著名的一戰戰艦

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在 Clasina（迷失深海）上發現 HMS Hawke 的團隊
在 Clasina（迷失深海）上發現 HMS Hawke 的團隊

英國皇家海軍巡洋艦的殘骸 霍克，被德國潛水艇擊沉 U-9 第一次世界大戰初期，524 名軍官和船員喪生，該沉船似乎是由 Lost in Waters Deep 沉船研究人員和 Gasperados 技術潛水隊在蘇格蘭東北海岸附近發現的。 

潛水員正在等待皇家海軍根據他們的鏡頭正式確認沉船的身份。皇家海軍管理系統 霍克 是第一次世界大戰中最早被擊沉的英國軍艦之一，當時距離衝突約 1 週。

威利·斯托爾 (Willy Stoewer) 1914 年創作的德國沉沒藝術印象
德國藝術家威利斯托爾對沉船的當代印象

霍克 15 年 1914 月 XNUMX 日，當從阿伯丁出發在北海巡邏時，被一枚魚雷擊中後不到八分鐘就沉沒了。

經過斯特羅姆內斯沉船搜尋者《Lost in Waters Deep》的凱文希思 (Kevin Heath) 領導的詳盡研究後，沉船是從 Halton Charters 潛水支援船上找到的 克拉西娜 位於弗雷澤堡以東約 110 英里處，深度 70 m。 

希斯梳理了所有其他英國船隻的記錄 霍克 可能在沉沒前進行過交流，以及 U-9的日誌，這有助於了解位置 霍克 可能是魚雷發射時。 

該團隊最初檢查了 1980 世紀 XNUMX 年代漁民報告的一個障礙物，但在那裡什麼也沒發現，只發現了一艘沉船的殘骸。 霍克 結果發現距離只有大約半英里。

沉船的側掃聲納圖像（迷失在深海中）
沉船的側掃聲納圖像（迷失在深海中）

潛水隊於 11 月 XNUMX 日降落在現場，報告稱對沉船的良好狀況感到驚訝，儘管船頭在撞擊海底時已損壞。該船位於右舷，其表面的海洋生物極少。

霍克 攜帶兩門 234 毫米砲和十門 152 毫米炮，加上十二門 6 磅炮和四門 3 磅炮，以及四個 457 毫米魚雷發射管。根據描述，這些槍支數量眾多且原始，有些甚至在某些地方似乎還保留著反光。

其中一門234毫米火砲（西蒙凱）
其中一門234毫米火砲（西蒙凱）

艦橋裝置、船尾的艦長走道和柚木甲板的遺跡都保留在原處。許多完好無損的舷窗都敞開著，反映出沉沒的突然性，裡面的房間露出了大量的皇家海軍陶器。

霍克 是一艘長 118m 的埃德加級防護巡洋艦（具有強化裝甲），由一對三缸三膨脹發動機驅動。她於 1893 年在查塔姆造船廠服役，隨後在地中海艦隊和國際分艦隊服役。 

霍克號
HMS 霍克

在1907 霍克 加入本土艦隊，1911 年 XNUMX 月，她在索倫特海峽與 泰坦尼克號的姊妹船 RMS 奧林匹克，其船體遭受了相當大的損壞——儘管該事件並未歸咎於海軍艦艇的船長。

霍克原來的倒置船頭因與奧林​​匹克號船體的撞擊而被壓碎，並被直船頭取代。

霍克奧運碰撞
潛水隊在 1m 110 發現著名的一戰戰艦

第一次世界大戰開始時，英國皇家海軍 霍克 加入第10巡洋艦中隊，參與設得蘭群島和挪威之間的封鎖任務。 1914 年 XNUMX 月，該中隊被部署到北海更南部的地方，以保護加拿大車隊免受德國的攻擊。

巡洋艦已停下來接收來自 內膜 然後繼續前行，不走之字形，重新回到自己的位置。當她仍然在中隊其他成員的視線之外時 U-9 晚上 10.30 點 XNUMX 分發動致命攻擊。 

时间 霍克 據報道驅逐艦失踪 迅速 斯卡帕灣派人去尋找她，但發現木筏上只有 22 名船員。同時，一艘挪威輪船又救了49人，其中一名倖存者因傷重不治身亡，目前倖存者總數為70人。

克拉西娜回到港（迷失深海）
克拉西娜 回到港口（迷失在深海）

英國皇家海軍艦艇 霍克 故事將發佈在 迷失在深水中 網站，在那裡可以找到許多其他類似的沉船故事。

加斯佩拉多夫婦喜歡在年度科技潛水會議上分享他們探險的細節 古茲科技。下一場將於 30 月 30 日在普利茅斯大學舉行，現在即可預訂，價格為 XNUMX 英鎊。

也在 Divernet 上： 潛水員在康沃爾郡深處 100M 處發現兩棲沉船, 《阿爾戈英雄》在 93M 高度潛入失落已久的“傑森號”, 英國 100 次最佳沉船潛水, 潛水員解開兩個 U 型潛艇謎題

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