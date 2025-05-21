潛水員發現：佛羅裡達發現巨齒鯊牙齒，英國發現炸彈

佛羅裡達州夫婦克里斯蒂娜·斯科特 (Kristina Scott) 和克里斯·蒂德威爾 (Chris Tidwell) 為在墨西哥灣尋找史前鯊魚牙齒的潛水員撰寫了一本指南，並在 14 月 XNUMX 日乘坐包船在威尼斯附近發現了他們認為即使以巨齒鯊的標準來看也是超大尺寸的樣本。

當天能見度很差，但在約 9 公尺深處，斯科特辨認出了藤壺覆蓋的牙根的形狀，並能夠將其完好無損地從沉積物中拉出來。它的長度約為16厘米。

據這對夫婦說，雖然巨齒鯊的長度被認為可達 18 米，在該地區發現牙齒並不罕見，但如此大的標本卻很少被發現。斯科特說，在他們租用的船隻運營的 18 年裡，在最新的發現之前，只發現過三顆這種尺寸的巨齒鯊牙齒。

巨齒鯊大約在 3.6 萬年前滅絕，但發現的最古老的化石可以追溯到大約 20 萬年前。最近的研究表明，這些古代鯊魚更可能與檸檬鯊相似，而不是傳統上與大白鯊進行比較。

史考特和蒂德威爾共同撰寫了這本小冊子 佛羅裡達州威尼斯巨齒鯊牙齒尋找指南。 Scott 住在聖彼得堡，是一名醫療保健專業人士，同時也是 珊瑚錨 潛水日誌和其他主要針對女性設計的商品。

湖區迫擊砲彈

溫德米爾發現迫擊砲彈

與此同時，在英國，自由潛水員邁克爾·麥戈德里克 (Michael McGoldrick) 在溫德米爾湖發現了一枚二戰時期的迫擊砲彈，他是最近 BBC 節目中報道的團隊的一員。 湖中失物招領 在日間系列節目中，當地潛水員試圖在水下尋找遺失的財物。

40 月 11 日，這位來自巴羅的 XNUMX 歲男子和其他潛水員在坎布里亞海岸附近進行魚叉捕魚時，被電視製作團隊叫去，他開車來到湖邊，身上還戴著他的 潛水衣.

麥可·麥戈德里克執行任務

這枚小型炸彈是他在湖東側科克肖特角附近偶然發現的，而不是節目製作人為即將播出的第二季尋找的東西。經爆炸物處理公司檢查，確認其內部為空心，因此不構成危險。

麥戈德里克後來辨認了該裝置的型號，並獲得了無爆炸物（FFE）證書，以便將該裝置保留在他的水下發現收藏中。他認為該地區可能還會發現更多此類迫擊砲彈。

警告潛水員不要觸碰任何疑似爆炸裝置，並向警方報告此類發現。

炸彈仍處於爆炸狀態

烏爾 (RC Xploration) 中完整的炸彈

一位因健康狀況不佳而放棄潛水運動的前潛水員最近發現了另一枚更大的二戰炸彈。與溫德米爾發現的不同，該裝置已保持武裝超過 2 年。

來自裡彭的 Adam Makewell 和他 14 歲的兒子 Cameron 使用 ROV 和小船探索北約克郡的河流，分享他們的經歷 YouTube as RC 探索.

在畢曉普蒙​​克頓附近的烏爾河上測試一些新燈時，卡梅倫發現了一個他認為是丙烷罐的東西。

他的父親派出遙控潛水器潛入水下，發現這個位於水下約 4 公尺深處的物體是一枚炸彈。據悉，皇家工程兵曾利用這段河道潛水 訓練 在戰爭期間。

海軍 EOD 小組在烏爾河進行初步搜索（RC Xploration）

這一發現被報告給了警方，皇家海軍爆炸物處理 (EOD) 小組觀看了兩人拍攝的畫面並從格拉斯哥派出了一支小組。由於無法找到炸彈，他們呼叫了馬克韋爾夫婦來幫忙，但由於大雨導致能見度降低，他們無法確定炸彈的位置。

隨後，排爆小組帶著更先進的定位設備返回，找到了這個重達 500 公斤的裝置，其中裝有約 200 公斤的實彈。由於它靠近有人居住的地區，他們使用聚能炸藥來炸開外殼並拆除炸藥。

該彈殼已被帶走進行進一步檢查，但最終可能會被收藏在當地博物館。

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