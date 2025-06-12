邀請潛水員和浮潛者參加 BSAC 的 2025 年西北潛水節

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西北潛水節現已進入第三年，將於 3 月 XNUMX 日星期五重返卡彭雷，規模比以往更大、內容更精彩。

BSAC 致力於營造一個熱情、包容的潛水社區，而 NW 潛水節為來自不同訓練背景的潛水員提供了一個絕佳的機會，讓他們聚集在一起，結識其他潛水員，體驗 BSAC 提供的友誼和冒險。

此外，提前預訂參加活動僅需支付 20 英鎊的 Capernwray 費用 網上或門票 25 英鎊。

店裡有什麼？

3 年 2025 月 XNUMX 日星期五，準備好迎接充滿水上和水上精彩活動的一天，其中包括 照片 比賽，你可以展示你的 攝影 技能並捕捉海浪之下或之上的魔力、摩托車課程和循環呼吸器試潛（均需提前預訂）以及廣受歡迎的金條尋寶活動。

對於那些希望為潛水增添新維度的人來說，航海考古學會將出席活動，並舉辦 水下技能課程 在上週末。

還將舉行抽獎活動，抽取大量大獎，拍賣一些精美物品，贊助商展台將展示來自多個頂級裝備品牌的試用套件，並且還有機會在俱樂部區與西北俱樂部和潛水員見面。

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BSAC 很榮幸獲得 Apeks、Northern Diver、AP Diving、Sea & Sea、Dynamic Nord、Suunto、Mares、Dive Manchester、Aqualung 和 Cressi 等潛水產業領先品牌的贊助。他們的支持確保了每個人都能享受一流的活動。

BSAC 西北地區教練 Stephen Dorricott 與他的團隊一起負責協調今年的活動，他表示很高興能夠將跳水節帶回 Capernwray。

史蒂芬說：「我們對去年活動的順利進行感到非常興奮；成員們仍在談論此事。

這不僅是西北俱樂部和會員的專屬活動，更是對所有會員的公開邀請——我們期待您的到來！門票正在發售，千萬不要錯過！

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活動門票資訊

入場費為每人 20 英鎊，需提前購買 網上參加者必須是 Capernwray 潛水中心會員或購買一日通票。活動當天上午 10 點開始。早到者有機會贏取六次免費充氣！

門票可從官方網站購買 點擊這裡.

照片工具 來源：西蒙羅傑森