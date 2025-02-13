首次全國調查顯示，各方聲音左右氣候行動

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3 年 2025 月 XNUMX 日星期一， 氣候潛水員 將發起全國性的調查，鼓勵潛水社群分享其集體經驗。

潛水員處於氣候變遷的最前線，親眼目睹了海洋變暖和極端條件如何改變珊瑚礁、海藻森林和海洋生物。現在，對於 第一次一項全國性調查讓潛水員有機會分享他們在氣候變遷方面的經驗和觀點，其調查結果將為關鍵的政策建議提供參考。

這項調查由昆士蘭大學、皇家墨爾本理工大學、塔斯馬尼亞大學和北卡羅來納大學的研究人員與 氣候潛水員，——這是第一個捕捉潛水員對氣候影響、態度和行動的見解的項目。在整個二月份，調查的目標是收集 2,000 份回复，調查結果將匯總成一份報告，重點介紹依賴海洋的社區所面臨的挑戰以及潛水員在推動氣候解決方案方面可以發揮的作用。

透過參與，潛水員將有助於影響重要的政策討論並倡導更強有力的保護我們的海洋環境。作為獎勵，調查參與者還將有機會贏得熱愛海洋的贊助商提供的獎品。

首席研究員、創辦人兼首席執行官 氣候潛水員Yolanda Waters 博士表示， 「潛水員是氣候變遷現實的直接見證者。然而，儘管與海洋有著深厚的聯繫，潛水員的聲音在國家氣候討論中卻很少出現。這項調查就是為了改變這種狀況。

沃特斯博士強調，潛水員的經驗可以讓我們更清楚地了解海洋的狀況。 「我們需要決策者了解海底發生的事情，並認識到潛水員在製定氣候解決方案方面可以發揮的作用。這項調查將有助於確保他們的觀點被聽到。

調查結果將彙編成一份公開報告，今年稍後發布，其中包含旨在支持海洋產業、沿海社區和海洋保護工作的建議。

首次全國調查：多元聲音影響氣候行動 2

潛水員應對氣候 – 這是一項由社區主導的倡議，由水肺潛水員、自由潛水員、商業潛水員、浮潛者、海洋護林員、水下攝影師、旅遊業者、科學家和導遊組成。它使潛水員有能力成為氣候倡導者；透過分享他們對氣候對海洋環境影響的獨特的親身經歷。

2025 年全國潛水員調查 – 氣候潛水員 與領先的研究人員合作，進行首次官方全國調查，詢問潛水員對氣候變遷的看法和經驗。這將是第一個收集和報告水下氣候變遷真實個人經驗的科學研究。