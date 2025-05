Divewise 煥然一新

受歡迎的馬耳他潛水中心 潛水威斯 經過了徹底的改造,其內部和外部均由團隊徹底翻新,家庭成員也紛紛前來協助。

Over the winter and early spring, Rinke Van Der Meer, Craig Williams and Laura Howarth put in the graft with all of the instructors and other team members, getting busy sanding, varnishing and painting.

勞拉的兄弟盧克和詹姆斯被徵召來幫忙,他們是櫥櫃製造商和瓷磚工,而她的父親加里是一名焊工,他負責所有新的金屬製品。

潛水區煥然一新

勞拉說,他們對結果非常滿意,迫不及待地想讓來訪的潛水員親眼看看:「在潛水地板上,我們有一張由阿加(@agamuralsmalta)繪製的珊瑚礁地圖,它被畫在牆上,以幫助進行簡報,並為這個地方增添一點色彩。

「我們還擴大了籠子區域以增加儲存空間,同時,我們將馬耳他沉船和海洋生物的圖像印在 PVC 板上,為我們周圍的水域增添一些活力和洞察力。

“淡水浴池和潛水服乾燥區都鋪上了瓷磚,以提供額外的保護,我們還增加了不銹鋼圍欄,以延長它們的使用壽命!”

漂洗槽周圍以不鏽鋼環繞,懸掛空間較大

一方面是潛水,另一方面是技術

她繼續說道:“商店區域現在也徹底翻新了——我們把所有舊的展示板都拆掉了,換上了新的,白色的一面展示休閒潛水裝備,黑色的一面展示技術潛水裝備。兩面都配有霓虹燈,展示板後面還有可以拉出的櫥櫃和抽屜,可以用來存放物品。”