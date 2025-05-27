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潛水被拒絕：NDIS 削減對改變人生的潛水治療造成威脅

作者：Lyndi K Leggett

水肺治療不僅僅是一項活動——它是許多殘疾人的生命線。多年來，我們量身定制的潛水治療計劃提供的不僅僅是水下探險。它們為癱瘓的肢體帶來了活動能力，為焦慮的心靈帶來了信心，並為失去一切的人帶來了目標。但現在，這些變革性的經驗正受到威脅。

國家殘障保險計劃 (NDIS) 資助標準的最新變化導致取消或拒絕對水肺治療服務的支持。這讓我們的許多客戶感到沮喪，他們不僅失去了休閒的管道，還失去了有效的身心健康幹預。

水肺療法：不只是一種嗜好

水肺療法聽起來可能有些不尋常，但它是有科學根據的。水的失重狀態使得行動不便的人能夠自由活動，這通常是他們受傷後的第一次。水壓有助於調節呼吸並減輕焦慮。潛水帶來的頭腦清晰，加上成就感的喜悅，是十分強大的。

我們的計劃幫助了患有脊髓損傷、創傷後壓力症候群、多發性硬化症、自閉症等疾病的客戶。對某些人來說，這是他們唯一可以享受而不受痛苦的體能活動。對其他人來說，這是他們多年來第一次感到「正常」。

以下是我們一位客戶的來信，解釋了他每週進行一小時水下運動所帶來的益處：

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跳水被拒絕 4

敬啟者，

雖然我可以藉助拐杖行走，但由於在澳洲軍隊服役期間受傷，我成為了截癱患者。以下信件列出了我在 The Scuba Gym 接受的客製化運動計畫所帶來的好處。它們包括身體、社會、個人和精神健康益處。水肺健身的真正魔力在於，水下運動的好處可以轉移到陸地上，讓人的心態變得更好。

• 我的肺功能顯著改善。

• 潛水至 3 公尺以下時肋骨疼痛減輕。

• 潛水至 1 公尺或更深的水域 2 分鐘或更長時間後，3 天內肌肉痙攣、痙攣導致的 5 至 30 級撕裂症狀會減少。

• 我的自殘想法減少了，與他人相處時心情也好多了。

• 在接受水肺治療之前，我往後走很困難，但根本不可能。

• 護理人員的工作時間從每天 24 小時減少到每天 8 小時，由於三個月內無法進行水肺治療，現在又回到了 24 小時。

• 改善四肢血液循環，徹底治癒傷口• 每週潛水超過一次時，從永久性導尿改為間歇性導尿。

• 我的睡眠得到改善，從而更好地自我照顧並減少生病

• 緩解 5 公尺深度的疼痛。這是我在澳洲軍隊服役期間所導致的慢性疼痛得到的唯一緩解。

• 我精力更充沛

• 增加水下練習的活動範圍。

除了上述好處之外，水肺治療還讓我不必擔心因肌肉痙攣而溺水或在陸地上經常發生的跌倒而受傷。

一次水肺治療比三次物理治療帶給我的好處更多。

很難用言語表達我的慢性疼痛得到緩解的感受。

我活在痛苦永無止境的痛苦之中，它影響我的每一個動作，我的每一個

想法。它會幹擾穿衣、上廁所以及您能想到的一切。我花了

在許多方面喪失尊嚴，並剝奪了正常生活的任何機會。

Scuba Gym 是 25 年來的第一線希望。

照片工具 ：安德魯在行動

安德魯
跳水被拒絕 5

NDIS 削減：沉重打擊

儘管有這些明顯的好處，NDIS 現在認為 水肺療法 在許多融資計劃中屬於「非必要」。這項措施不僅切斷了新參與者的參與管道，而且在某些情況下，還在專案進行到一半時取消了現有客戶的支持，讓他們從實際和情感上都陷入困境。

理由是什麼？ NDIS 指南並未將水肺療法視為「合理且必要」的支持。但對於我們這些親眼目睹水肺療法治療功效的人來說，這個決定不僅是短視的，更是殘忍的。

這些削減不僅阻礙了進步；他們扭轉了這一局面。客戶反映，他們的行動能力下降、憂鬱和焦慮加劇，以及孤獨感再次出現——而這些問題正是水肺療法所幫助緩解的。除此之外，我們的一些客戶每天 24 小時不接受水肺治療，身體上也承受著巨大的痛苦，所有的疼痛都會復發，他們的睡眠也會被打亂，康復也會停止。

我們需要你的幫助

我們呼籲潛水界、殘疾人界、醫療保健專業人士和政策制定者關注此問題。如果您受到這些削減的影響，或者您相信水肺潛水作為治療和賦權工具的力量，我們懇請您幫助我們。

以下是您可以提供幫助的方法：


GO Fund Me 二維碼

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跳水被拒絕 6

• 透過捐贈或贊助支持我們的項目，讓該項目繼續為那些

誰最需要它。

• 與您的人脈分享這個故事以幫助提高意識。

• 如果您有想法、資源或願意幫助我們對抗這種不公正，請直接與我們聯繫。

結束語

水肺療法改變生活。我們已經見過這種事情發生數百次了。水不歧視——它平等地包容每一個人。有了正確的支持，我們也可以。

我們不要讓官僚主義淹沒這條對很多人來說都是生命線的通道。

請透過 Lyndi@thescubagym.com.au 與我們聯繫或致電 042 038 0055 來改變現狀。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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