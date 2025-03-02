今年夏天去地中海潛水嗎？最好讀這個

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

「很多人沒有意識到春季實際上是夏季假期預訂的最佳時機，」旅遊公司 Cheap Deals Away 的聯合總監 Dawn Morwood 說。

雖然她不是潛水旅行專家，但她的公司的建議可以為計劃前往地中海或歐洲其他地區潛水旅行的非歐盟潛水員省錢、省心，甚至可以選擇一周中最佳的飛行日期。

莫伍德說：“當其他人都在專注於他們的復活節計劃時，你可能會獲得幾個月後才會出現的驚人夏季優惠。” 「對於夏季旅行來說，四月是您的黃金窗口。我們的數據顯示，與 200 月預訂相比，300 月中旬預訂國際航班通常可以為旅客節省 XNUMX 至 XNUMX 英鎊。

“預訂週二或週三出發的航班——這些周中航班比周末出發的航班便宜 20% 左右。”

（Pixlr）

與航班不同，飯店價格通常會在入住日期臨近時下降。莫伍德說：“夏季酒店預訂的最佳時間是旅行前 3-4 週。” “許多酒店在此期間以折扣價出售未售出的房間。”

不過，對於希臘群島等熱門的沿海目的地，請提前 2-3 個月預訂，因為 XNUMX 月和 XNUMX 月的房間很快就會爆滿。 “提前預訂不僅可以保證有空位，而且還可以享受早鳥折扣。”

“死亡週”

莫伍德表示，八月的最後兩週和九月的第一周提供了一個“絕佳的機會”，尤其是對於地中海目的地而言，因為在夏季天氣持續期間，價格與八月的高峰期相比可能下降高達 30％。

她透露，每年夏天都會有“淡季”，預訂量自然會下降。 「26 月 XNUMX 日那一週和 XNUMX 月第一週的預訂率通常較低。這幾周正好處於典型的學校假期之間，非常適合沒有孩子的旅行者。

莫伍德建議，即使您還沒有準備好預訂，也要立即為您首選的目的地設定價格提醒。 「這可以幫助您在看到優惠時識別出優惠，並了解您所選目的地的典型價格模式。

為您的首選目的地設定價格提醒

「關鍵是要分層思考：在春季的黃金時段預訂航班，如果可以旅行的話，瞄準那些較為安靜的‘淡季週’，並考慮八月底或九月初旅行的優勢。透過結合這些策略，您既可以省錢，又可以享受更加愉快的假期，而不用擔心旺季的壓力。

ETIAS 和 EES

莫伍德也熱衷於提醒旅客注意旨在實現邊境安全現代化和簡化入境程序的新法規，該法規將於 2025 年下半年對前往歐洲大陸的非歐盟潛水員生效。

她說：“許多國家正在採用電子旅行授權系統和生物特徵數據收集來提高安全性和效率。” “這些措施旨在減少身份欺詐，防止遊客在一個國家停留時間過長，並提供更簡化的邊境體驗。”

他們也要求旅客承擔更大的責任，並遵守抵達前的要求。

（Pixlr）

歐洲旅行資訊和授權系統 (ETIAS) 是針對非歐盟護照持有者在 30 個申根國家短期停留（最多 90 天）時強制實施的電子旅行授權。旅客必須在出發前在線申請，提供準確的護照詳細資料、就業狀況、旅行歷史和其他資訊。

大多數申請都承諾在幾分鐘內處理完畢，但如果需要補充資訊或進行面試，有些申請可能需要長達一個月的時間。 ETIAS 效期為三年或至相關護照到期。票價為 7 歐元，18 歲以下和 70 歲以上免費。

指紋和臉部

同時，更新後的入境/出境系統 (EES) 將以自動數位記錄取代手動護照蓋章，用於所有進入申根國家短期停留的非歐盟旅客的出入境記錄。莫伍德說：“該系統將收集生物特徵數據，包括指紋和臉部圖像，以追蹤免簽和需簽證的停留情況。”

該系統將自動標記任何國家的逾期居留者，雖然其設計目的是提高安全性並減少排隊，但她表示，它最初可能會導致入境點延誤。

（尼克拉斯·傑羅明/Pexels）

「為了確保一切順利，請儘早申請 ETIAS - 事實上，我建議您在預訂酒店和航班之前就拿到它，」莫伍德說。 “您需要注意 ETIAS 的到期時間，以便及時再次申請。”

與以前一樣，要前往大多數歐盟國家，您的護照有效期必須比您計劃的停留時間長至少六個月。更多資訊請訪問 超值優惠 或在 歐盟網站.

也在 Divernet 上： 輕量水肺旅行：潛水員的必備技巧, 潛水員如何輕裝出行, 潛水旅行打包指南, 像專業人士一樣潛水：潛水旅行的包裝裝備