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Empire Divers 宣布與 Bilikiki Cruises 建立新合作夥伴關係

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領先的船宿遊輪 節日 公司 皇帝潛水員 與所羅門群島的 Bilikiki Cruises 聯手。

英皇集團將利用其龐大的客戶群和強大的市場聲譽，向全球範圍內的受眾推廣其新合作夥伴，並納入部分營運和開發工作。

Bilikiki 是一家歷史悠久、備受推崇的公司，自 1980 世紀 XNUMX 年代以來一直為所羅門群島的客人提供美妙的潛水體驗。作為在該地區開展業務的唯一公司之一，他們無疑是為世界這一地區的客人提供高品質假期的專家。

皇帝
比利基基皇帝

Empire 的歷史可以追溯到 1990 世紀 XNUMX 年代初，當時他們開始在埃及經營潛水中心，但現在在紅海、印尼和馬爾地夫擁有一支船宿船隊。

新的合作關係將是理想的聯姻，兩家公司擁有相似的理念。

Empire Divers 執行長 Alex Bryant 表示：「我們非常高興歡迎 Bilikiki 加入 Empire 家族。我們的組織非常匹配，都擁有非常忠實的客戶群，並以提供卓越的客戶服務而聞名。

“通過聯手，我們認為我們可以幫助進一步發展廣受歡迎的 Bilikiki 產品，並向我們的老客人介紹一個新的潛水領域。”

皇帝
比利基基皇帝號寬敞的陽光甲板

「這對我們來說是一個非常令人興奮的安排。我們目前在紅海、印尼和馬爾地夫這三個目的地已經站穩了腳跟，但這項新的安排為我們提供了一個很好的發展機會，可以探索所羅門群島，並獲得一些新的潛水體驗。

Bilikiki Cruises 總經理 Sam Leeson 補充道：「我們很高興與 Empire Divers 建立這種新的合作關係。與船宿行業如此知名的組織合作對我們來說是一個很好的機會。

「Bilikiki 的日常營運不會發生什麼變化，因為我們現有的員工將繼續從事他們多年來所做的大量工作。然而，它提供了一個絕佳的機會來宣傳我們美麗的船，並希望讓新遊客體驗所羅門群島的神奇潛水。

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比利基基皇帝號的潛水甲板
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