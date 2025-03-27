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英皇集團推出一系列全新沉浸式體驗“英皇冒險”

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皇帝的冒險

Emperor Divers 推出了一個令人興奮的新品牌， 皇帝的冒險 – 專為尋求刺激和自然愛好者以難忘的方式探索世界而設計。

皇帝冒險之旅提供精心策劃的全球戶外體驗，從穿越印尼茂密的叢林、徒步穿越埃及永恆的沙漠，到在馬爾地夫衝浪以及在印度洋和紅海清澈的海水中暢遊。

作為 Emperor Divers 的姊妹品牌，Emperor Adventure 憑藉數十年提供高品質旅行體驗的專業經驗，使 Emperor Group 能夠擴大其產品範圍，滿足渴望以全新、身臨其境的視角探索世界的冒險家的需求。

皇帝的冒險
瓦迪薩巴拉旅舍

搭乘 Emperor 著名的高端船上住宿船隊，客人可以享受各種獨特的體驗。亮點包括印尼的文化和美食巡遊——由著名的野外烹飪廚師泰特米勒主持——以及衝浪和游泳等水上探險。

對於那些尋求真實沙漠體驗的遊客，Emperor Adventure 提供導遊的探險活動，穿越埃及未受破壞的景觀，以令人驚嘆的 Wadi Sabarah 旅館和植物園為基地。

英皇集團執行長 Alex Bryant 解釋了英皇探險的靈感：「憑藉我們在酒店和旅遊方面的豐富知識，進軍探險旅遊似乎是理所當然的下一步。我們的船宿船為水上探險提供了絕佳的場所，而 Wadi Sabarah Lodge 為那些希望探索沙漠奇觀的人們提供了美麗的休憩之所。

皇帝的冒險
文化與美食的 Tait Miller

“英皇集團一直致力於提供卓越的客戶服務，我們很高興能夠為想要以不同方式體驗世界的新遊客群體帶來同樣高水平的服務。”

更多資訊請造訪新的 Emperor Adventure 網站 – www.emperoradventure.com – 或追蹤他們的社群媒體頻道 Tiktok, Instagram Facebook.

皇帝的冒險
在 Wadi Sabarah 日落徒步
最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的視頻，我喜歡你的內容，我最近對我的氣瓶進行了水力測試，它充滿了空氣，在使用前你可以將空氣保留在氣瓶中多長時間。 #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan: https://www.scubadivermag.com/join GEAR PURCHASES: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.com : https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Hints & Advice, Travel Reports Website: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rork--------------------------------.com ➡ ://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine We partner with https://www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

@timpell49
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

#水肺 #scubadiving #scubadiver

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本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。
00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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