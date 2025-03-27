英皇集團推出一系列全新沉浸式體驗“英皇冒險”

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Emperor Divers 推出了一個令人興奮的新品牌， 皇帝的冒險 – 專為尋求刺激和自然愛好者以難忘的方式探索世界而設計。

皇帝冒險之旅提供精心策劃的全球戶外體驗，從穿越印尼茂密的叢林、徒步穿越埃及永恆的沙漠，到在馬爾地夫衝浪以及在印度洋和紅海清澈的海水中暢遊。

作為 Emperor Divers 的姊妹品牌，Emperor Adventure 憑藉數十年提供高品質旅行體驗的專業經驗，使 Emperor Group 能夠擴大其產品範圍，滿足渴望以全新、身臨其境的視角探索世界的冒險家的需求。

瓦迪薩巴拉旅舍

搭乘 Emperor 著名的高端船上住宿船隊，客人可以享受各種獨特的體驗。亮點包括印尼的文化和美食巡遊——由著名的野外烹飪廚師泰特米勒主持——以及衝浪和游泳等水上探險。

對於那些尋求真實沙漠體驗的遊客，Emperor Adventure 提供導遊的探險活動，穿越埃及未受破壞的景觀，以令人驚嘆的 Wadi Sabarah 旅館和植物園為基地。

英皇集團執行長 Alex Bryant 解釋了英皇探險的靈感：「憑藉我們在酒店和旅遊方面的豐富知識，進軍探險旅遊似乎是理所當然的下一步。我們的船宿船為水上探險提供了絕佳的場所，而 Wadi Sabarah Lodge 為那些希望探索沙漠奇觀的人們提供了美麗的休憩之所。

文化與美食的 Tait Miller

“英皇集團一直致力於提供卓越的客戶服務，我們很高興能夠為想要以不同方式體驗世界的新遊客群體帶來同樣高水平的服務。”

更多資訊請造訪新的 Emperor Adventure 網站 – www.emperoradventure.com – 或追蹤他們的社群媒體頻道 Tiktok, Instagram Facebook.