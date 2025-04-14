一個時代的終結－安妮哈森宣布從「侵略者冒險」公司退休

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Anne Hasson 在 Aggressor Adventures 的 41 年職業生涯中，曾擔任攝影專業人士和原始 開曼侵略者 擔任全球探險旅遊公司的副總裁兼行銷總監。

2025 年 XNUMX 月，哈森將從 Aggressor Adventures 退休，她將利用這段時間與家人和朋友分享她對水下探索和旅行的熱情。

哈森對水肺潛水和旅遊服務事業的熱愛始於 9 年 1984 月 40 日，當時她與丈夫韋恩·哈森船長一起乘坐第一艘 Aggressor 包船探索開曼群島的水下世界。她在公司工作了 XNUMX 多年，親自將公司從一艘潛水船發展成為一家全球性的探險公司，提供水肺潛水、野生動物攝影之旅、觀鳥、河流巡遊、野生動物攝影之旅以及文化和環境旅遊等服務。

安妮哈森慶祝退休

除了專業成就之外，哈森還是潛水旅遊業的開拓者，致力於為子孫後代保護自然奇觀。她是 2010 年女性潛水員名人堂入選者、變革之海基金會董事會成員和 SSI Platinum Pro5000 潛水員。今年九月，她將被選入開曼群島著名的國際水肺潛水名人堂，回到一切開始的地方。

「過去18年來，與安妮·哈森共事非常愉快。她的奉獻精神和職業道德是我在商界多年所見過的最好的。我感謝她為公司做出的一切貢獻，她即將開啟一段當之無愧的旅行休閒退休生活。」Aggressor Adventures 所有者兼首席執行官韋恩·布朗說道。

作為 侵略者冒險在任職期間，哈森負責管理預訂、行銷和廣告部門，維護這家擁有 41 年歷史的公司的品牌和企業形象的完整性和形象。