Euro-Divers 在埃及開設藍鏡片工作坊

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Euro-Divers Egypt 宣布推出 藍色鏡片工作坊，在紅海進行為期一周的沉浸式體驗，旨在將您的水下攝影和攝影提升到一個新的水平。

每期僅限 12 名參與者，這些研討會將在地球上最令人驚嘆的海洋環境之一中提供來自行業專家的實踐指導。

這不僅是一次普通的潛水之旅，更是一次為期七天的水下成像藝術深度探索之旅。該研討會由著名水下電影製作人奧利維爾·布爾喬亞 (Olivier Bourgeois) 及其專家團隊指導，將技術掌握、海洋行為洞察、潛水技術和後製技能融入全面的學習體驗中。

無論您是初學者還是經驗豐富的射手，您都會結識新朋友，獲得新技能，並從一次與眾不同的冒險中獲得難忘的回憶。

出色的水下影像不僅關乎技術，還關乎對海洋本身的理解和連結。這就是為什麼藍色鏡頭工作坊超越了相機，幫助您更深入地了解海洋野生動物及其行為。在海洋專家和海洋學家的指導下，您將學會如何預測動物的運動，適應自然條件，並捕捉真實時刻。

在這一周中，您將了解如何與海洋生物互動以及如何以最少的干擾接近野生動物，同時創造出講述水下世界動人故事的圖像。

您的研討會套餐包括四星級海濱度假村七晚住宿，全食宿/機場接送以確保順利抵達和離開/14次延長底部時間的潛水（每次最長 90 分鐘）/為認證潛水員提供高氧/私人潛水船和小團體編隊（每組最多四名潛水員）/設備齊全的後期製作工作室。

2025 年僅舉辦兩場會議（25 月 1 日至 1 月 8 日和 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 月 XNUMX 日），且參與人數嚴格限制，因此這是參與真正獨特活動的難得機會。書 這裡.