探險家冒險－保護珊瑚，一次潛水

陽光普照的甲板、生機勃勃的珊瑚花園和滿載熱情潛水員的船隻，讓最新的 RumPowered 研究探險之旅 探索者創投公司特克斯和凱科斯群島探險家二號是值得載入史冊的。特克斯和凱科斯群島珊瑚礁基金會 這次旅行不僅是船上度假，更是一次有目的的親身海洋科學探險。

在水下，潛水員不僅觀察，更有貢獻力量。整個一周，TC 珊瑚礁基金會的參與者們沉浸在珊瑚礁科學研究中：學習識別珊瑚物種、發現疾病跡象、監測魚類種群，甚至為陷入困境的珊瑚群實施治療。透過將教育與行動結合，每位潛水員都親身參與了珊瑚礁復原力的建設，並透過每一次潛水成為解決方案的一部分。

最令團隊感到振奮的時刻之一是參觀西北角附近「穹頂」珊瑚苗圃。船上的每位潛水員都積極參與，清理珊瑚梯，重新綁紮支撐結構，並重新安置健康的珊瑚碎片。透過這些工作，潛水員為脆弱的珊瑚提供了更好的生長機會。

潛水員在珊瑚礁潛水時做筆記

為什麼這一點很重要

RumPowered 研究之旅不僅充滿了充滿活力的海洋生物和鼓舞人心的團隊合作，也凸顯了這種保育工作的重要性。

東凱科斯島附近的潛水活動讓我們即時了解到珊瑚生態系統面臨的壓力，強調了在快速變化的海洋中持續監測、修復和保護珊瑚礁的必要性。

這種以社區為基礎的水下工作對珊瑚礁保護至關重要。由於科學家工作量龐大，訓練有素的公民潛水員有助於填補監測、疾病早期發現和直接幹預方面的關鍵空白。而且，其影響遠不止於潛水之旅——潛水員回國後會更加了解情況，更加積極參與，也更有能力在自己的社區和潛水地點倡導珊瑚礁保護。這就是地方行動如何成為全球變革的力量。

測量東凱科斯群島的珊瑚礁

潛水綠色：永續發展的體現

這次探險也是探險家艦隊的例子 潛水綠地 實踐承諾。作為持續致力於海洋保護的一部分，艦隊支持 TC 珊瑚礁基金等當地非營利組織，積極支持珊瑚礁的健康、修復和研究。

從教育客人了解綠色 鰭 從最佳實踐和使用珊瑚礁安全產品，到記錄調查數據和協助維護珊瑚苗圃，旅程的各個方面都反映了我們的環保價值。船上的每個人不僅留下了難忘的潛水回憶，還學到了新的技能和知識，這些都將在未來的每一次潛水中運用。

珊瑚碎片有助於修復東凱科斯島附近的珊瑚礁

加入Explorer Ventures，支持珊瑚礁保護

如果沒有 特克斯和凱科斯群島珊瑚礁基金會。 他們在珊瑚修復、社區教育和海洋管理方面的持續工作，持續對島嶼及週邊地區產生著實際的影響。 Explorer Ventures 很榮幸能夠支持他們的使命，並誠摯邀請您加入我們。 2026 年，潛水員很可能還會有類似的機會加入成為公民科學家！請關注 @explorer.ventures、@explorerventures 和 @tcreef_fund，了解即將到來的旅行！

特克斯和凱科斯群島探險家二號是探險家冒險號的營運基地

照片工具 圖片來源：Patricia Guardiola Slattery / TC Reef Fund