雪梨首艘專門建造的潛水沉船

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雪梨首艘專用潛水沉船：海洋旅遊與保育的願景

澳洲雪梨 – 9年2025月XNUMX日 — 戈登灣潛水俱樂部 (GBSDC) 很榮幸地宣布其變革性提案：雪梨沉船潛水計畫。這項雄心勃勃的計畫旨在打造一個世界級的 人工魚礁 並透過在距庫吉海灘東南約四公里處沉沒一艘退役船隻來確定潛水地點。

該計畫旨在增強海洋生物多樣性，提升休閒潛水體驗，並促進當地經濟發展。擬建的場地不僅將成為海洋生物的庇護所，也將成為潛水員、研究人員和生態遊客的首選目的地。

🐠 新的水下生態系統

人工魚礁將透過離岸人工魚礁系統（OAR）與婚禮蛋糕島策略性連結。該連接預計將吸引包括王魚、鯛魚和石首魚在內的多種海洋物種，從而豐富當地海洋資源。 生態系統 並為永續捕魚實踐提供新的機會。

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???? 經濟和社區效益

預計一次性投資為 6 萬至 10 萬美元， 悉尼潛水沉船項目 預計五年內將產生12.4萬至48.6萬美元的潛水相關收入。這些數字不包括包機營運、設備租賃和飯店服務等相關活動的額外收入。

該計畫獲得了社區的大力支持，一份請願書收集了近14,000個簽名，其中超過4,000個簽名來自蘭德威克市居民。當地企業和旅遊業者預計該計畫將增加客流量，從而創造就業機會，並 經濟振興 在該區域。

🌿 環境管理

環境永續性是雪梨潛水沉船計畫的核心。選定的沉船將進行徹底的清潔和準備，以確保其不含污染物，對海洋生物安全。沉船地點將被劃定為禁漁區，以保護正在發展的生態系統，並將與新南威爾斯大學和雪梨科技大學的海洋科學家合作進行持續監測。

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🤝 廣泛的支持

該倡議得到了各利益相關者的支持，包括蘭德威克市長迪倫·帕克、庫吉商會以及潛水行業的知名人士。 GBSDC 也諮詢了環境工程師和海洋科學家，以確保該計畫的順利實施。 生態可行性.

???? 展望未來



計劃潛水沉船位置的視覺表示。



預計人工魚礁周圍的海洋生物多樣性將會增加。



當地社區成員對此計畫表示支持。

📞 參與

GBSDC 誠摯邀請所有有興趣的人支持悉尼潛水沉船計畫。如需了解更多資訊、簽署請願書或參與其中，請聯絡：

約翰·羅

GBSDC創辦人

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099 453

薩姆·巴克斯特

GBSDC 總裁

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261 459

我們可以共同創造海浪下的持久遺產，促進海洋保護和社區繁榮。

欲了解更多詳情，請參閱完整 商業計劃書: