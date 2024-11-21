DEMA 遊客免費前往澳洲潛水之旅

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DEMA 展會雪梨明信片

專業旅行社Diveplanit Travel 表示，針對在拉斯維加斯舉行的世界最大潛水產業展會DEMA（19 月22 日至XNUMX 日）的參與者，他們一直在透過一系列研討會展示澳洲最好的潛水目的地，並提供贏得特別旅行的機會下面。

潛水計劃 一直在展會上分享有關 2000 公里長的大堡礁 (GBR) 的目的地知識，包括今年全球大規模白化事件後的珊瑚礁健康更新，以及展示澳大利亞的“八大”海洋遭遇小鬚鯨到葉海龍。

研討會的一位幸運參加者將贏得聯合航空從洛杉磯飛往墨爾本、布里斯班或雪梨的兩人往返經濟艙機票，以及兩人在船宿上帶狀礁潛水的三晚船宿之旅 自由精神， 以及 Dive Spear Sport 1770 在大堡礁南部從蒼鷺礁到馬斯格雷夫夫人島的兩人四晚潛水和住宿套餐。

Diveplanit 也策劃了一系列澳大利亞 DEMA Show Group 特價，提供獨家折扣和領隊津貼，包括探索丹翠雨林和雪梨水上和水下的大堡礁體驗附加項目，以及寧加洛礁 (Ningaloo Reef)、1770 和私人小鬚鯨包租套餐。

Diveplanit 表示，大堡礁提供了廣泛的潛水體驗，從偏遠珊瑚礁的遠洋活動和放流潛水，到遙遠北部的帶狀礁上與小鬚鯨和巨型馬鈴薯鱈魚的邂逅，再到與築巢海龜的近距離接觸。

DEMA 展 1770 明信片

業者的八大體驗包括在大堡礁與矮小鬚鯨一起游泳，在寧加洛與鯨鯊一起游泳，以及在埃利奧特夫人島觀看蝠鱝。在悉尼，Diveplanit 可以向潛水員展示在哪裡可以找到雜草叢生的海龍和悉尼港的「隱藏的宏觀奇觀」。

南澳擁有獨特的綠葉海龍、海王星群島的大白鯊以及懷阿拉每年超過 200,000 萬隻巨型烏賊的狂歡。

今天（21 月11 日）其中一場研討會提供了大堡礁珊瑚健康狀況的最新情況，並展示了公民科學如何幫助調查巨大的珊瑚礁系統，每個人都可以做出貢獻，無論是親自訪問大堡礁還是遠端幫助分析數千張圖像潛水員、浮潛者和旅行社每天都會將其上傳到全球資料庫。上午 206 點在拉斯維加斯會議中心 SXNUMX 室 PTZ 觀看會議。

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