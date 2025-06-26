59歲男子創下屏氣行走紀錄

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波蘭自由潛水員斯坦尼斯拉夫·奧迪扎萊克創造了男子單次呼吸水下行走最長距離的世界紀錄。 59月112.5日，這位26歲的男子在負重24公斤的情況下，沿著泳池底部行走了XNUMX公尺。

這次健行比他之前的個人最佳成績前進了5米，地點是挪威小鎮孔斯貝格，他目前居住於此，並參與那裡的冰下游泳活動。相關證據已提交給 “吉尼斯世界紀錄大全” 以供官方驗證。

目前的男子紀錄是 107 米，自 2021 年以來一直由克羅埃西亞自由潛水員維托米爾·馬裡契奇 (Vitomir Maričić) 保持，他最近 創下靜態閉氣吸氧記錄 超過 29 分鐘。另一位克羅埃西亞人、前紀錄保持者鮑里斯·米洛西奇 曾聲稱 去年創下了112公尺的世界紀錄，但尚未獲得金氏認證。

澳洲選手 Amber Bourke 目前保持著這一 GWR 類別的女子和絕對世界紀錄 步行112.83米 於2024年XNUMX月進行。

奧迪扎萊克（左）完成漫長的水下跋涉

今年 2 月，奧迪扎萊克在冰下自由潛水活動中遭遇事故，導致左手拇指被截肢，這場事故也使他為打破世界紀錄而進行的訓練中斷了數月。

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