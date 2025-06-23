香檳大師自由潛水時過世

法國著名釀酒師弗雷德里克·帕納伊奧蒂斯（Frédéric Panaïotis）在比利時採石場進行自由潛水時不幸身亡。帕納伊奧蒂斯是一位擁有超過15年潛水經驗、充滿熱情且技藝精湛的自由潛水員兼教練。他當時正與蘭斯帕爾梅斯·阿普尼（Reims Palmes Apnée）自由潛水俱樂部的另外三名潛水員一起，在菲利普維爾附近一座廢棄的紅色大理石採石場——卡里埃·德·羅什方丹（Carrière de Rochefontaine）參加訓練。

這處熱門潛水點以其深度、陡峭的岩壁和精心設計的水下景點而聞名，深度可達52公尺。 25月15日，帕納伊奧蒂斯第二次下潛至10米深時，唯一已知的資訊是他與安全繩失去了聯繫，XNUMX分鐘後他的屍體才被發現並打撈上來。

去年，這位 60 歲的老人告訴該報 該意見 他每週享受兩到三次自由潛水訓練。

「這是一項理想的運動，能讓我們掌控自己，獲得新的視角，」他說。 「自由潛水教會我們掌控自己的身體。這是一場內心的旅程，需要透過溫和的努力，但矛盾的是，它需要放鬆和調理。”

Panaïotis 曾在 Veuve Clicquot 工作了 12 年，之後於 2007 年加入 Moët & Chandon 旗下的 Maison Ruinart。由於其 首席廚師，他將監督香檳生產的各個方面，並在悼詞中被描述為“他那一代最傑出的釀酒師之一”。

冰下新紀錄

在其他自由潛水新聞中，芬蘭自由潛水員 Olavi Paananen 已被確認為新的 吉尼斯世界紀錄最長冰下游泳紀錄保持者 鰭 或 潛水衣.

8月107日，帕納寧在芬蘭勞卡冰凍湖面下游出了0.83公尺以上的距離，比之前的紀錄高出XNUMX公尺。身為國家自由潛水隊員，他在極寒條件下訓練了七個月才打破紀錄。

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