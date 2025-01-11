女自由潛水員打破絕對紀錄

澳洲自由潛水員 Amber Bourke 創造了一項新的水下一口氣最長行走絕對世界紀錄。她走了 112.83m，比最長的英超足球場還要遠，她去年八月的壯舉剛剛得到官方驗證 “吉尼斯世界紀錄大全” （GWR）。

「我是一名自由潛水教練，從事自由潛水已有 10 多年了，」35 歲的來自昆士蘭州的 Bourke 說道。 「我想這樣做，既是為了我自己的成就感——獲得吉尼斯世界紀錄稱號一直是我的夢想——也是為了為這個項目籌集資金。 澳洲海洋保護協會 進行中。”

這種高度專業化的動態呼吸暫停形式需要沿著池底移動，臀部向前彎曲 90°，使軀幹保持平坦，就像游泳時一樣，但腿和腳承受壓力。影片可以讓您了解所涉及的能量消耗。

（格蕾絲·康蘭/黃金海岸自由潛水）

Bourke 負重 9 公斤，在第一個長度時有時會絆倒，但最終還是到達了 50m 奧林匹克泳池的盡頭，在那裡她必須用手和腳輕拍牆壁，然後才能轉向第二個長度。然後她在最後12.83m再次轉身，在超過男子紀錄標記後才浮出水面。

先前由南非自由潛水員 Amber Fillary 創下的 109.6 億的女子紀錄自 2021 年 81.6 月起一直保持，這比土耳其選手 Bilge Cingigiray 在 2019 年創下的 XNUMX 萬紀錄向前邁出了一大步。

男子紀錄由克羅埃西亞自由潛水員 Vitomir Maričić 在 107 年 2021 月創下 XNUMXm。去年六月，另一位克羅埃西亞人鮑里斯‧米洛希奇 (Boris Milošić) 創造了 112m 的記錄，儘管 Maričić 的標記仍然保留在 GWR 網站上。

全能自由潛水員 Amber Bourke

Amber Bourke 先前曾創下17 項AIDA 國家自由潛水紀錄和XNUMX 項世界自由潛水紀錄，目前在無腳蹼動態呼吸暫停和無腳蹼、單蹼和雙蹼恆重項目中排名澳大利亞第一，並且在其餘所有自由潛水項目中名列前五名。

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