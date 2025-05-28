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自由潛水員克洛瓦爾打破了特魯布里奇17年來不戴腳蹼的紀錄

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Petar Klovar 不穿腳蹼潛水至 103 公尺（自由潛水世界）
Petar Klovar 不穿腳蹼潛水至 103 公尺（自由潛水世界）

克羅埃西亞自由潛水員 Petar Klovar 終於打破了紐西蘭人 William Trubridge 對 AIDA 恆重號的壟斷 （CNF）世界紀錄，在埃及紅海潛水 103 公尺。

克洛瓦爾在沙姆沙伊赫自由潛水世界呼吸暫停中心舉辦的 AIDA 自由潛水世界盃期間進行了這次潛水。為期一週的深度比賽於昨天（27月XNUMX日）結束。 

特魯布里奇似乎已經將這張唱片據為己有。他於 81 年 2007 月首次創造了 2007 米的紀錄，除了 2008 年至 10 年期間被奧地利選手赫伯特·尼奇 (Herbert Nitsch) 打破六個月的紀錄外，他一直保持著這一紀錄，直到世界杯比賽，在 102 次比賽中，每次都比之前快了幾米，最終打破於 2016 年 XNUMX 米的紀錄。

Petar Klovar 在紅海取得勝利（自由潛水世界）
Petar Klovar 在紅海取得勝利（自由潛水世界）

克洛瓦爾原本預計將在 2023 年巴哈馬群島迪恩藍洞舉辦的垂直藍泳賽事上挑戰特魯布里奇保持的長期紀錄，該賽事每年由特魯布里奇親自組織。 

然而，克洛瓦爾和他的克羅埃西亞自由潛水同伴維托米爾·馬裡契奇卻因涉嫌使用興奮劑而被禁賽，此前他們 行李 抵達巴哈馬後就遭到搜查。此後，兩位運動員都強烈否認這一指控，聲稱該指控毫無根據，並且他們受到的待遇存在程序違規。

此後，這兩名克羅埃西亞人被無限期禁止參加垂直藍標比賽，但在考慮了他們的情況後，AIDA 允許兩人參加當年晚些時候舉行的深度世界錦標賽，Klovar 在那裡創造了自由浸入式 (FIM) 世界紀錄。

克洛瓦爾 (自由潛水世界) 名人牆上的一席之地
克洛瓦爾 (自由潛水世界) 名人牆上的一席之地

AIDA的決定導致了與其他自由潛水管理機構的分歧 CMAS支持Vertical Blue並宣布不再與AIDA合作。 

「我們保持專注，保持安靜，繼續努力，讓結果來說話，」在這次新的跳水紀錄中擔任克洛瓦爾教練和攝影師的馬裡契奇說道。這不只是一個結果，更是正義。記錄終於回到了它應有的位置。而這只是一個開始。

Klovar 的 103 公尺跳水目前正等待 AIDA 的正式批准。這是一項絕對紀錄：CMAS CNF 紀錄是由俄羅斯自由潛水員 Alexey Molchanov 在 100 公尺深度創造的。

也在 Divernet 上： 無蹼自由潛水員創造絕對世界紀錄, 惡劣的條件創造了自由潛水世界紀錄, 興奮劑違規：CMAS 處罰克羅埃西亞自由潛水員, 興奮劑爭議引發自由潛水分​​歧

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