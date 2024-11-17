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自由潛水員找到了驚訝的戒指主人

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巴貝多自由潛水紀錄保持者亞歷克斯戴維斯和他發現的戒指
巴貝多自由潛水紀錄保持者亞歷克斯戴維斯和他發現的戒指（亞歷克斯戴維斯）

英國出生的巴貝多自由潛水冠軍亞歷克斯·戴維斯（Alex Davis）正在使用新購買的金屬探測器來搜尋他所收養的加勒比海島嶼的海底，這時該儀器開始發出可能表明存在貴金屬的蜂鳴聲。 

今年夏天，颶風貝裡爾從水下基質掃走了一層層沙子，但到目前為止，戴維斯使用探測器發現的主要是硬幣、瓶蓋和鉛墜。

這位自由潛水員在南海岸邁阿密海灘附近 2 公尺深的水中挖掘死珊瑚和沙子，發現了一枚幾乎沒有失去光澤的金戒指，上面有雄鹿徽章和鑲嵌的深紅色寶石。上面刻有“McMaster University 1965”字樣和縮寫“FMP”。

當自由潛水員（亞歷克斯戴維斯）發現這枚戒指時，寶石鑲嵌周圍僅有輕微的玷污。
畢業戒指只是輕微變色（亞歷克斯戴維斯）

戴維斯來自康沃爾郡佩納波思，在巴貝多創造了11 項國家自由潛水記錄，經營著島上第一所自由潛水學校，自2013 年以來一直擔任AIDA 大師教練和魚叉捕魚嚮導。

當天晚些時候，他聯繫了加拿大航空公司的工作人員。 大學 在安大略省漢密爾頓解釋他的發現。對他們的檔案進行搜索後，找到了一個與戒指上的首字母相匹配的名字：弗雷德里克·摩根·佩里戈（Frederick Morgan Perigo）。

當戴維斯聯繫佩里戈時，這位驚訝的老人證實，他曾在1965 年收到這枚圖章戒指，以紀念他從麥克馬斯特科學學院畢業。了，在訪問巴巴多斯期間，他很不高興將它弄丟了。

「有一天，我帶著我的小兒子涉入大海，」佩里戈說。 「他被海浪沖倒了，所以我伸手去抓住他。他拉了拉我的手，我的 Mac 校友戒指就脫落了。我們曾經尋找過，但沒有成功。他沒想到會再看到他的財產。 

摩根
摩根佩里戈：“真是一個驚喜！” （摩根佩里戈飾演）

知道特殊場合即將到來，戴維斯立即將珠寶運送到佩里戈，並在一天的空閒時間內到達。 “多麼美妙、意想不到的 83 歲生日禮物！”這是業主的高興反應。

也在 Divernet 上： 潛水員 60 週年歸來, 潛水員發現 1979 年遺失的結婚戒指, 潛水員找回戒指——為梅賽德斯 F1 車隊帶來解脫

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