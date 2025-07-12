自由潛水員傑拉德 (Jerald) 和世界頂尖潛水員阿特尼克 (Artnik) 在巴哈馬群島

法國選手阿諾·傑拉德 (Arnaud Jerald) 和斯洛維尼亞選手阿倫卡·阿爾特尼克 (Alenka Artnik) 在巴哈馬群島迪恩藍洞 (Dean's Blue Hole) 每年舉辦的 2025 年垂直藍洞 (Vertical Blue) 比賽中創造了新的世界自由潛水紀錄。

第一個被打破的CMAS世界紀錄是在恆重雙蹼潛水（CWTB）專案中。 29歲的傑拉爾德以125分3秒的成績潛入54公尺深處，打破了他兩年前在該項目中創造的122公尺的紀錄。

新的 CMAS 目前，這項深度紀錄與去年在科西嘉島舉行的世界錦標賽上由阿列克謝·莫爾查諾夫按照 AIDA 規則創造的紀錄相當，但在“垂直藍海”比賽的第 5 天（6 月 126 日），杰拉爾德又創造了一個更好的成績，在 3 分 45 秒內成功完成了 XNUMX 米 CWTB 潛水。

據報道，比賽期間他並沒有計劃第二次嘗試，但由於感覺自己身體狀況良好，因此決定更加努力。

感覺很強：Arnaud Jerald

「我記得每一件事，記得水溫的每一次變化，尤其是我沉入海底的那一刻，我對自己說：哇，現在我離水面好遠了！」他說。 “我希望每個人都能實現自己的夢想。我已經很久沒有高興得哭過了。”

最艱難的挑戰

第七天（7月9日），17歲的阿爾特尼克以43分123秒的成績，在恆重（CWT）條件下，跑出了3米的世界紀錄，這也是她迄今為止第46次打破世界紀錄。

「這次潛水可能是我經歷過的最艱難的挑戰之一，」她事後談到自己穿著單蹼潛水的成就時說道。 「這種特殊的訓練和深度伴隨著太多的沉重、恐懼、懷疑和掙扎。”

「曾經最令人驚奇的經歷（122 年我下潛 2021 公尺）後來成了我最大的負擔：『如何才能再次完成如此完美的潛水？』或者『我還能再做一次嗎？』」這個深度相當於義大利潛水員 Alessia Zecchini 的 AIDA 世界紀錄。

今年只有 20 名被選為「精英運動員」的自由潛水員參加了 豎藍色 這項活動於1月11日至XNUMX日舉行。改造的既定目標是專注於更深的潛水、更便捷的潛水點通道、更個性化的安全保障以及更有利於破紀錄的條件。

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