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自由潛水節即將在康沃爾拉開序幕

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康沃爾郡一年一度的 NoTanx 自由潛水節的參與者
康沃爾郡一年一度的 NoTanx 自由潛水節的參與者

NoTanx 自由潛水節正在康沃爾郡雷德魯斯舉辦年度節日，首先舉行的是名為“Be The Change”的周末活動（12 月 13 日至 XNUMX 日），歡迎所有人參加。 

該節日已舉辦了 15 年，內容包括露營和岸上探險，但 2025 年開幕週末將增加一個新元素——「健康日」——即潛水員和海洋的個人健康。

NoTanx團隊
NoTanx團隊成員
NoTanx 徽標

週六是前者，現場有桑拿、瑜伽、呼吸練習、冰浴和其他活動，還有來自珊瑚礁世界基金會 (Green ) 和幽靈裝備回收商 Waterhaul 以及一場音樂的晚間燒烤。

週日的重點是海洋健康，衝浪者反污水組織支持的海灘清潔是其活動的一部分。 百萬英里清潔 倡議和另一家海洋回收公司 Odyssey Innovations 的合作，以及在 Odyssey 皮划艇船員的水面支持下進行的水下清理自由潛水。 

自由節標誌

本週剩餘時間（14 月 19 日至 24 日）將舉辦自由潛水節，預計天氣狀況良好時，每天將有兩次自由潛水活動，地點是 NoTanx 在潛水節期間記錄的 XNUMX 個「特殊」潛水地點中的部分。

在休息
在休息

為期一週的活動得到了許多環保組織的支持，除了上述組織外，還包括海洋守護者潛水員協會、第四元素、Fulmar Wetsuits 和服裝公司 Patagonia。 

健康、社區和海洋行動週末由 格洛布穀假日公園拉德諾和現場露營從週五到週日開放，每人每晚20英鎊。 「Be The Change」的參與者兩天只需支付6英鎊（週六下午1點開放），所有收益將捐贈給 海牧羊人門票可在此預訂.

諾坦克斯 自 1999 年以來一直在英國使用 NTX 訓練系統教授和推廣自由潛水，並經營自己的自由潛水俱樂部。

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