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克羅埃西亞自由潛水員如何屏住呼吸29分鐘

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充分利用氧氣：Vitomir Maričić
充分利用氧氣：Vitomir Maričić

水下氧氣屏氣時間最長的世界紀錄，常被視為魔術，而非競技表演——這項紀錄曾一度由美國魔術師大衛布萊恩保持。但如今，一位克羅埃西亞人創造了一項令人矚目的新紀錄，此前他以較為傳統的競技自由潛水成就而聞名。

維托米爾·馬裡契奇 (Vitomir Maričić) 以 29 分 3 秒的成績創造了新的吉尼斯世界紀錄 (GWR)，成為“在水下使用氧氣自願屏住呼吸的最長時間”，比之前的紀錄快了四分鐘多。

14 月 3 日，他在克羅埃西亞奧帕蒂亞布里斯托爾酒店一個 100 公尺深的游泳池中完成了近半小時的壯舉，當時有 XNUMX 名官方裁判和約 XNUMX 名觀眾到場。

克羅埃西亞自由潛水員維托米爾·馬里西奇
自由潛水員 Vitomir Maričić

馬裡契奇在浸入水中之前，會預先吸入一段未指定的時間的純氧，以做好準備，這與 全球水利 指導方針。在過去的嘗試中，這個準備階段最多允許30分鐘。然後，他仰躺在泳池底部，雙手放在腦後。

「20分鐘後，一切都變得輕鬆了，至少精神上是這樣，」他浮出水面後說道，但他解釋說，這段經歷「讓我的身體狀況越來越糟糕，尤其是我的橫膈膜，因為宮縮。但我心裡知道我不會放棄。」他將自己的成功歸功於團隊、家人和朋友的支持。

記錄歷史

該紀錄此前由克羅埃西亞人布迪米爾·索巴特 (Budimir Šobat) 保持，他在 2021 年以 56 歲的高齡屏住呼吸 24 分 37 秒，打破了現有紀錄 34 秒。

早在 2008 年，魔術師兼耐力藝術家 David Blaine 在一次直播中創造了 17 分 4 秒的 GWR 紀錄。 奧普拉·溫弗瑞秀

相比之下，AIDA 靜態閉氣（水下屏住呼吸）的官方世界紀錄是 11 分 35 秒，由法國人 Stéphane Mifsud 於 2013 年創造。 GWR 靜態閉氣紀錄有自己的驗證協議，由塞爾維亞人 Branko Petrović 於隔年以 11 分 54 秒的成績創造。

馬裡契奇的AIDA靜態閉氣最好成績是10分8秒。他還創造了金氏世界紀錄 最長的水下行走 107 年，一口氣到達 2021 公尺。

據了解，演員在水下拍攝時會使用氧氣預吸技術，以便能夠在水下停留更長時間。脫氮，也就是用氧氣取代肺部氮氣的過程，可以將可用氧氣量從約450毫升增加到近3公升。

減少二氧化碳的積聚會延遲呼吸的衝動，並延長氧氣水平降至危險水平之前的「安全呼吸暫停時間」。

呼吸時需要高度控制橫膈膜呼吸，並且身體必須深度放鬆以保持低心率，這需要出色的身體意識、呼吸技巧和精神控制。

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