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冰潛、引體向上：自由潛水員的目標是創紀錄

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Valdy Bruderer 創下了冰下自由潛水深度紀錄
Valdy Bruderer 創下了冰下自由潛水深度紀錄

瑞士自由潛水員瓦爾德瑪「瓦爾迪」布魯德勒 (Waldemar 'Valdy' Bruderer) 在下潛至冰凍湖面 56 公尺深處後，創造了一項新的吉尼斯世界紀錄，成為未穿潛水服或腳蹼在冰下屏住呼吸潛水最深的人。

布魯德勒於 27 月 2 日完成了這次跳水，耗時 47 分 1,800 秒。比賽地點是瑞士阿爾卑斯山的錫爾斯湖，海拔超過 1 米，這進一步增加了挑戰的規模。水溫為 -XNUMX°C，氣溫約為零度。在經歷了令人寒冷的潛水之後，布魯德勒可以使用移動式桑拿房來暖和身體。

來自蘇黎世的布魯德勒是 卡魯納自由潛水 學校。他最初是一名水肺潛水員，後來轉向自由潛水，並於 2018 年成為教練。

他的潛水記錄尚未被記錄在吉尼斯世界紀錄 (GWR) 網站上，俄羅斯自由潛水員葉卡捷琳娜·涅克拉索娃 (Ekaterina Nekrasova) 於 20 月 XNUMX 日進行的極限冰下水平潛水記錄也未被記錄在吉尼斯世界紀錄 (GWR) 網站上。

據報道，涅克拉索娃曾用雙腳蹼，在沒有隔熱保護的情況下，一口氣在貝加爾湖冰凍的水面下游泳 122 公尺。目前，GWR 仍將這項女子紀錄歸功於美國的曼迪·薩姆納 (Mandy Sumner)，她於 75 年 2024 月在挪威孔斯貝格以相對溫和的 XNUMX 米游泳成績創造了這項紀錄。

葉卡捷琳娜·涅克拉索娃 (Ekaterina Nekrasova) 冰下游泳後
葉卡捷琳娜·涅克拉索娃 (Ekaterina Nekrasova) 冰下游泳後

這次屏住呼吸游泳是 2023 年開幕的「貝加爾湖冰下」自由潛水節的一部分。據報道，另一名俄羅斯選手奧爾加·馬爾基娜 (Olga Malkina) 使用單蹼和潛水服潛入 63.8 米深的冰下，打破了她四年前保持的 71 米 GWR 冰下深度記錄。

世界紀錄的認證往往會經過很長的等待，而一項奇特的屏氣壯舉在賽事發生 8 個月後才得到金氏世界紀錄的認可。

這次溫水潛水發生在去年 2 月 33 日，當時埃及體操自由潛水運動員拉米·阿卜杜勒哈米德 (Ramy Abdelhamid) 在紅海度假小鎮達哈卜附近的一處地點一口氣完成了 XNUMX 個水下引體向上。

拉米阿卜杜勒哈米德在達哈卜完成了 33 個水下引體向上
拉米阿卜杜勒哈米德在達哈卜完成了 33 個水下引體向上

這位 36 歲的男子按照指引，來到了位於 9 公尺深的沙地中的引體向上桿。

他告訴 GWR：「很多人會認為這很容易，因為你是在水下把自己拉上來，浮力會幫助你——這是真的，但真正的挑戰是把自己推回到水下。」他說，獲得這項紀錄「是一種難以形容的感覺」。

也在 Divernet 上： 水下模特兒拍攝剛進入裝飾階段, 女自由潛水員打破絕對紀錄, 「V6」盲人與截癱夥伴刷新潛水紀錄, 更多冰潛世界紀錄被打破

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完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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