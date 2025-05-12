被判入獄：潛水店老闆讓自由潛水員獨自一人

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屏氣潛水在韓國是一種越來越受歡迎的休閒活動，潛水中心為認證自由潛水員組織培訓課程和潛水，並在熱門地點舉辦國際比賽。

現在，一家潛水中心的未透露姓名的老闆因允許一名顧客無人陪伴進行自由潛水而被判處 10 個月監禁——這一行為被認為導致了他的死亡。

「一審法院判決」認定，適當的指控是過失殺人罪，因為據稱，船主（僅被稱為 A）無視安全規定，該規定規定，即使是經過認證的自由潛水員也應始終結伴潛水以防止發生事故。

7 月 XNUMX 日，該國最大的法院宣布了這項判決 首爾中央區 據稱，B某是一名40多歲的男子，是一名合格的自由潛水員，於2023年XNUMX月獨自潛水時遭遇事故。該案件由北韓媒體報道。

沒問題

據稱，B 去世當天，在到達中心之前曾給中心老闆打過電話，詢問如果他單獨前往是否可以潛水。船主告訴 B，這不會有問題，因為他可以與現場的另一位客座潛水員一起潛水，而且還會有潛水教練在場。

事實上，據說無論出於什麼原因，A 都沒有為 B 提供潛伴，而 B 已經開始獨自潛水。大約 10 分鐘後，另一名潛水員發現他明顯昏厥，於是通知了船主。

首爾中央地方法院

B 從水中被救出後仍有呼吸並被送往醫院，但兩個月後因感染性休克而死亡。當敗血症（因細菌感染而導致的器官功能障礙）降低血壓並引起代謝異常時，就會發生這種情況。

法院判決，潛水中心業主有義務確保所有潛水中心的使用者都有同伴陪同下水，並為單獨抵達的潛水員安排結伴。

法官許瑞允表示：“由於 A 告知 B 可以單獨探望，因此很明顯 A 違反了注意義務。” “B的死亡與A的失職行為之間存在重大因果關係。”

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