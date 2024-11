Sadurska 再次打破無腳蹼紀錄

It was only last month that Ukrainian freediver Kateryna Sadurska set a new world depth record of 80m in Constant Weight No 鰭 (CNF).

現在,她在同一項目中的深度已經達到了 2 米,在加勒比海島嶼蘇弗里耶爾舉行的多米尼加深海自由潛水比賽中創下了另一項絕對女子紀錄。 Sadurska 作為烏克蘭唯一代表參加比賽,將紀錄擴大到 82m。

AIDA 賽事於 25 月 80 日開始,預計天氣條件將比希臘卡拉馬塔的天氣更好,薩杜斯卡 (Sadurska) 在 CMAS 世界自由潛水深度錦標賽上創下了 XNUMXm 世界紀錄。

現在,她已將這項運動變成了自己的項目,在 2023 年巴哈馬垂直藍色 AIDA 賽事中三度打破世界紀錄,從 74m 一路升至 78m。

當Sadurska在深多明尼加比賽的第一天準備跳水時,突如其來的大雨和強風使她的呼吸過程變得困難,導致她為了安全而放棄了30m左右的嘗試。

第二天,當她再次嘗試時,天氣並不比陰天更糟糕,她終於取得了突破。她說:“我將這場勝利獻給烏克蘭、我們的捍衛者以及所有在這個困難時期支持我們國家的人。”

有六個跳水比賽日 深多明尼加,於 2 月 XNUMX 日結束。

